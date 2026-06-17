جاك J7 موديل 2026 تصل السوق المصري بمواصفات عصرية وسعر تنافسي

سيارة جاك J7 موديل 2026 الجديدة كلياً تصل إلى سوق السيارات المصري ضمن خيارات 2026، وتتميز بمحرك تيربو بقوة 150 حصاناً، وتجهيزات أمان متطورة، ووسائل راحة مثل فتحة السقف البانوراما والمقاعد الكهربائية، بسعر مليون و39 ألف جنيه.

يشهد سوق ال سيارات المصري في الآونة الأخيرة حالة من الانتعاش الملحوظ بعد فترة من التقلبات الاقتصادية، مما أدى إلى ظهور العديد من الطرازات الجديدة لعام 2026 التي تلبي تطلعات المواطنين نحو التكنولوجيا المتطورة والتصاميم العصرية.

ومن بين هذه السيارات تبرز سيارة جاك J7 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيدان وتتميز بمزيج من الأداء القوي والتجهيزات المتقدمة، مما يجعلها منافساً قوياً في السوق المحلي. يأتي هذا الإصدار بعد استقرار نسبي في أسعار السيارات وتوافر خيارات تمويل متنوعة، مما ساهم في زيادة الإقبال على شراء السيارات الجديدة.

تتميز سيارة جاك J7 موديل 2026 بأبعاد خارجية كبيرة توفر مساحة داخلية واسعة للركاب، حيث يبلغ طولها 4772 مم وعرضها 1820 مم وارتفاعها 1492 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2760 مم. وتعتمد السيارة على محرك سعة 1500 سي سي تيربو ينتج قوة 150 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية. وتستهلك السيارة البنزين بسعة خزان 55 لتراً، مما يمنحها مدى جيد للقيادة داخل المدن والطرق السريعة.

كما تم تزويدها بنظام تعليق متطور يوفر ثباتاً وراحة أثناء القيادة. من ناحية الأمان والسلامة، حصلت جاك J7 على مجموعة متكاملة من الأنظمة تشمل نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والركاب. كما تحتوي على حساسات أمامية وخلفية للمساعدة في الركن، وكاميرا خلفية، ونظام مانع للسرقة (إيموبليزر)، وإنذار أمني. كل هذه الميزات تجعل السيارة مؤهلة للحصول على تقييمات أمان عالية.

وفيما يتعلق بالتجهيزات الداخلية والخارجية، تأتي جاك J7 موديل 2026 مجهزة بالعديد من الكماليات التي تزيد من راحة السائق والركاب. فمن الخارج، تتميز بجنوط رياضية ومصابيح ضباب وفتحة سقف بانوراما. أما من الداخل، فتحتوي على مقاعد جلدية كهربائية، وشاشة وسائط متعددة تعمل باللمس تدعم البلوتوث ومداخل USB وAUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونظام تكييف هواء، ومثبت سرعة، ونظام ذكي لركن السيارة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ومرايا كهربائية، وباور ستيرنج.

وتتوفر السيارة بلون واحد بسعر مليون و39 ألف جنيه مصري، مما يجعلها خياراً اقتصادياً مقارنة بمنافساتها من نفس الفئة. مع هذه الإمكانيات، تمثل جاك J7 إضافة قوية لسوق السيارات المصري، حيث تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والسعر التنافسي، مما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن سيارة سيدان موثوقة ومجهزة تجهيزاً كاملاً. ومن المتوقع أن تحقق هذه السيارة نجاحاً في السوق بفضل ميزاتها المتعددة وسمعة العلامة التجارية الصاعدة





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