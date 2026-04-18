جاليليو: الكونفدرالية ليست بطولة صغيرة.. وهي تعزز رصيد الأندية ومكانتها

محمد عبدالجليل "جاليليو" يوضح أهمية بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكداً أنها تساهم في زيادة رصيد الأندية وتعزيز مكانتها، ويشيد بمسيرة الزمالك ودعم الجماهير.

شدد محمد عبدالجليل ، المعروف بلقب جاليليو ، على الأهمية البالغة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، مؤكداً أنها ليست مجرد بطولة هامشية كما يروج لها البعض، بل هي محطة أساسية في مسيرة الأندية لتعزيز مكتسباتها المالية ورفع مكانتها على الساحة القارية. وفي تصريحات أدلى بها عبر برنامج زملكاوي الذي يبث على قناة الزمالك ، استعرض جاليليو مسيرة الفريق الاستثنائية، مشيداً بالروح التي سارت بها الأمور وبالمشهد المهيب الذي صنعته جماهير نادي الزمالك في المدرجات خلال المباراة.

وشبه جاليليو مسيرة الفريق بكتاب لا ينبغي الحكم عليه من عنوانه، موضحاً أنه على الرغم من عدم وصول الفريق لأفضل حالاته الفنية في بعض الفترات، إلا أنه استطاع تقديم أداء يفوق التوقعات، داعياً إلى رؤية الصورة الكاملة وعدم الاكتفاء بالصفحة الأولى. وأكد أن هذه المرحلة لا تحتمل الجدل الفلسفي أو التحليلات الكروية المعقدة، بل تتطلب تكاتفاً ودعماً غير مشروط، فالأهداف باتت قريبة للغاية، وبات الفريق على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق حلم التأهل، وكان لنتيجة مباراة الذهاب دور حاسم في رسم ملامح هذا التأهل التاريخي. وأشار جاليليو إلى أن الزمالك، الذي لم يكن لديه ما يخسره في بداية مشواره، وصل الآن إلى منصة النهائي، داعياً الجميع إلى الاستمتاع بهذه اللحظة الاحتفالية، واصفاً المستقبل بأنه سيحمل المزيد من النجاحات. وأضاف أن الفريق بات على أعتاب تحقيق رقم قياسي بالتأهل إلى نهائي البطولة للمرة الثالثة، مع ضمان الحصول على مبلغ مليون دولار على الأقل، بالإضافة إلى عوائد مالية أخرى قد تصل إلى أربعة ملايين دولار في حال التتويج باللقب، وخمسمائة ألف دولار في حالة المشاركة في السوبر الإفريقي. ولفت الانتباه إلى أن هذا الإنجاز قد أسهم في تحسين تصنيف النادي على المستوى الإفريقي، حيث ارتقى إلى المركز الخامس، متجاوزاً بذلك نادي بيراميدز، وهو ما يعزز من فرصه في المشاركة مستقبلاً في بطولات قارية أكبر وأكثر أهمية. وتجددت تأكيدات جاليليو على قناعته الشخصية بأن الزمالك لا يزال متمسكاً بأمله في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، مؤكداً على مبدأ "كل شيء أو لا شيء" في هذه المرحلة الحاسمة. وفي ختام حديثه، عبر عن شعوره بالقلق الذي لازم الفريق حتى اللحظات الأخيرة قبل الوصول إلى النهائي، لكنه شدد على ضرورة الاحتفال بهذا الإنجاز بغض النظر عن أي شعور بالضيق، فالغنى الحقيقي يكمن في هذا الإنجاز، مع ضرورة التركيز التام على ما هو قادم. وأشاد جاليليو بالدور الفعال لجمهور الزمالك، الذي لم يكتفِ بملء المدرجات، بل تجاوز ذلك ليصنع ملحمة حقيقية من خلال الدخلات المبتكرة والمميزة التي أضفت رونقاً خاصاً على المباريات. وأعاد التأكيد على أن بطولة الكونفدرالية ليست بطولة صغيرة، بل هي بطولة تساهم في بناء سجل النادي، وتعزيز اسمه، وصناعة تاريخه الخاص، وترسخ مكانته كأحد الأندية الرائدة في القارة السمراء





