تفوق جامعة بورسعيد في تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2027، محققة تقدمًا كبيرًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الأثر الاجتماعي والبيئي.

حققت جامعة بورسعيد إنجازًا أكاديميًا وإداريًا متميزًا في榜单 التصنيف العالمي للاستدامة الصادر عن منصة كيواي إس (QS) لعام 2027، حيث أعلنت نتائج هذا التصنيف الرسمي في تاريخ 17 نوفمبر 2026. وقد شكل هذا الترتيب الجديد قفزة نوعية في مكانة المؤسسة التعليمية، مؤكدةً التزامها الراسخ بمعايير الجودة العالمية ومكافحة التغير المناخي من خلال تفعيل استراتيجيات التنمية المستدامة.

تقدم عالمي وإقليمي في ترتيب QS 2027

كشف الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، عن تفاصيل التقدم الواضح الذي سجلته الجامعة في المؤشرات الرقمية، حيث انتقلت التصنيف العالمي للجامعة من الفئة الممتدة بين 1301 إلى 1400 في إصدار عام 2026، إلى الفئة الممتدة بين 1041 إلى 1050 في إصدار عام 2027. وشهد هذا التحسن ارتفاعًا في المركز الرقمي بمقدار 286 مركزًا عالميًا، مسجلاً نسبة تحسن بلغت 21.5%، مقارنة بمشاركة 2003 جامعة من 107 دول وأقاليم في الإصدار الأخير، مقابل 2021 جامعة من 109 دول في الإصدار السابق.

Also read مصر يقترب من حجز مقعده في كأس الأمم الأفريقية 2027 برأس القائمة

على الصعيد العربي، ارتقى مركز جامعة بورسعيد من المركز 91 بين 145 جامعة عربية في عام 2026، إلى المركز 62 من بين 155 جامعة عربية في عام 2027، محققة تقدمًا قدره 29 مركزًا عربيًا بنسبة تحسن 31.9%، رغم الزيادة في عدد الجامعات المصنفة. وفي القارة الإفريقية، تقدمت الجامعة من المركز 46 إلى المركز 27 بين 82 جامعة إفريقية، بنسبة تحسن بلغت 41.3%، بينما سجلت على مستوى إقليم شمال إفريقيا تقدمًا من المركز 31 إلى المركز 15 من بين 48 جامعة، بنسبة تحسن 51.6%.

وعلى المستوى المحلي في مصر، قفزت جامعة بورسعيد من المركز 23 بين 29 جامعة مصرية في 2026 إلى المركز 12 من بين 31 جامعة مصرية في 2027، محققة تقدمًا قدره 11 مركزًا محليًا بنسبة تحسن 47.8%، مما يعكس تفوقها المتزايد داخل المنظومة التعليمية المصرية في مجالات الاستدامة.

Advertisement

تحسن دراماتيكي في مؤشرات الأثر والحوكمة

لم يقتصر الإنجاز على الترتيب العام، بل امتد ليشمل ارتفاعًا كبيرًا في درجات المحاور الثلاثة الأساسية للتصنيف، حيث قفز مؤشر الأثر الاجتماعي من 45.1 إلى 58.1 نقطة بزيادة 13 نقطة ونسبة تحسن 28.8%. كما ارتفع مؤشر الأثر البيئي من 41.2 إلى 50.6 نقطة بنسبة تحسن 22.8%، بينما بلغ مؤشر الحوكمة 64.8 نقطة مقابل 52.3 نقطة في العام السابق بنسبة تحسن 23.9%.

وتصدر مؤشر أثر التعليم قائمة المؤشرات الأكثر تحسنًا، حيث ارتفع من 16.2 إلى 44.2 نقطة محققًا زيادة هائلة قدرها 28 نقطة ونسبة تحسن وصلت إلى 172.8%. وبذلك أصبحت جامعة بورسعيد نموذجًا يحتذى به في دمج التعليم مع أهداف الاستدامة، مما يعزز من قيمتها الأكاديمية والاجتماعية.

أداء متميز في البحث العلمي وتبادل المعرفة

سجلت الجامعة نتائج لافتة في مؤشرات البحث العلمي وتبادل المعرفة، حيث بلغ مؤشر الاستدامة البيئية 29.3 نقطة مقابل 14.6 نقطة سابقًا بنسبة تحسن 100.7%. كما ارتفع مؤشر الصحة والرفاه من 38.3 إلى 61.9 نقطة بنسبة تحسن 61.6%، مما يدل على اهتمام الجامعة الشامل برفاهية المجتمع.

وحصل مؤشر تبادل المعرفة على تقييم مرتفع بلغ 81.2 نقطة مقابل 75.1 نقطة، بينما سجل مؤشر البحث العلمي البيئي 77.3 نقطة مقابل 69.6 نقطة، مما يعكس دور الجامعة الفاعل في إنتاج المعرفة العلمية وتوظيفها لخدمة قضايا البيئة.

Advertisement

استراتيجية 2030 ودور القيادة الجامعية

أكد رئيس الجامعة أن هذه النتائج تجسد جهود تطوير منظومة الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة الرشيدة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وثمن الدكتور شريف يوسف صالح دور مكتب التصنيف الدولي والاستدامة في المتابعة الدقيقة للمؤشرات وتحليل النتائج، مما يعزز القدرة التنافسية للجامعة على المستويات المحلية والدولية.