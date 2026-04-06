جامعة إسبانية تنضم إلى الممر الإنساني لدعم الطلاب الفلسطينيين

مرصد الأزهر يشيد بمبادرة جامعة أوبييدو الإسبانية لدعم الطلاب الفلسطينيين من خلال برنامج تعليمي شامل.

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالخطوة التضامن ية الرائدة التي اتخذتها جامعة أوبييدو في إقليم أستورياس الإسباني بإعلان انضمامها الرسمي إلى الممر الإنساني للجامعات الإسبانية. تستهدف هذه المبادرة تدشين مسارات تعليمية آمنة وقانونية للطلاب اللاجئين من مناطق النزاع مع تركيز استثنائي على دعم المجتمع الأكاديمي الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.

تأتي هذه الاستجابة الأكاديمية عقب مطالب ملحة رفعها أكاديميون من جامعة الأزهر بغزة خلال زيارتهم لإسبانيا حيث استعرضوا حجم الكارثة التي خلفها تدمير المؤسسات التعليمية في القطاع. كما يشارك في هذا التحالف الإنساني كبرى الجامعات الإسبانية في مدن برشلونة وفالنسيا ومدريد، مما يعكس التزامًا واسعًا بدعم الطلاب المتضررين. وأوضح تقرير لجريدة إل كوميرثيو الإسبانية أن هذا الدمار الممنهج حرم أكثر من 60 ألف طالب و6 آلاف أستاذ فلسطيني من حقهم الأصيل في التعليم والعمل الأكاديمي، وهي أرقام صادمة تعكس حجم المأساة التي يعيشها القطاع. ومن المقرر تدشين البرنامج كـتجربة رائدة خلال العام الدراسي المقبل، مما يفتح آفاقًا جديدة للعديد من الطلاب الفلسطينيين المتضررين. ويتضمن البرنامج منحًا دراسية شاملة تمتد لعامين، حيث يخصص العام الأول للتمكين اللغوي والثقافي، بينما يخصص العام الثاني لنيل درجة الماجستير للطلاب الملتحقين، مما يوفر لهم فرصة حقيقية لمواصلة تعليمهم وتطوير قدراتهم الأكاديمية. تتكفل الجامعة بكافة المصاريف التي تتراوح بين 12,500 و13,000 يورو سنوياً، وتشمل الرسوم الدراسية وتكاليف السفر والإقامة والتأمين الطبي الكامل، مما يخفف العبء المالي عن كاهل الطلاب ويساعدهم على التركيز على دراستهم. كما يقدم البرنامج دعماً نفسياً وقانونياً للمستفيدين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة الإسبانية لضمان استقرار الطلاب الأكاديمي والاجتماعي، مما يوفر لهم بيئة آمنة ومستقرة للدراسة والعيش. ويعد هذا الدعم الشامل ضروريًا لتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بسبب النزاع والتهجير. \ووصف مرصد الأزهر هذا التحرك الأكاديمي بأنه رد حضاري بليغ على سياسة الإبادة التعليمية التي ينتهجها الكيان الصهيوني عبر التدمير الممنهج للمؤسسات الجامعية في غزة. وأكد المرصد أن استجابة جامعة أوبييدو تجسد أسمى معاني التضامن الإنساني وتبرهن على أن محاولات طمس الهوية وتجهيل الشعوب تتحطم أمام إرادة المعرفة الدولية. وشدد المرصد على أن هذه الممرات التعليمية تمثل جسوراً لاستعادة الأمل وبناء الكوادر الفلسطينية التي ستقود مرحلة الإعمار في المستقبل القريب. واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن حماية الحق في التعليم للطلاب الفلسطينيين هي مسؤولية أخلاقية عالمية لإفشال مخططات الاحتلال الرامية لتفريغ فلسطين من عقولها المبدعة. هذه الخطوة تعكس التزامًا عالميًا بحقوق الإنسان والتعليم، وتعتبر بمثابة رسالة أمل للطلاب الفلسطينيين الذين تعرضوا للظلم والتهجير. \إن هذه المبادرة لا تقتصر على توفير التعليم فحسب، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي والاجتماعي، مما يساعد الطلاب على التأقلم مع الظروف الصعبة وبناء مستقبلهم. إنها تجسد التعاون الدولي في أفضل صوره، وتؤكد على أهمية العلم والمعرفة في مواجهة التحديات الإنسانية. كما أن هذا البرنامج الرائد يمثل نموذجًا يحتذى به في دعم الطلاب اللاجئين من مناطق الصراع الأخرى، ويدعو الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى إلى الانخراط في مثل هذه المبادرات الإنسانية. هذه الجهود المتضافرة تعزز قيم التسامح والتفاهم بين الثقافات، وتساهم في بناء عالم أكثر عدالة وسلامًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المبادرة تعطي الأمل للشباب الفلسطيني وتؤكد على قدرتهم على مواصلة تعليمهم وتحقيق أحلامهم على الرغم من كل الصعاب. إنها شهادة حية على صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على البقاء والازدهار. هذه المبادرة تعتبر بمثابة رسالة قوية للعالم مفادها أن التعليم هو السلاح الأقوى في مواجهة الظلم والاحتلال، وأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الطلاب الفلسطينيون جامعة أوبييدو الممر الإنساني التعليم غزة مرصد الأزهر التضامن

United States Latest News, United States Headlines