جامعة قنا تتقدم في تصنيف التايمز للجامعات العربية 2027

أدرجت جامعة قنا ضمن تصنيف التايمز للجامعات العربية لعام 2027 في الفئة من 126 إلى 150 عربيا، مع تحسن في درجتها الإجمالية ومؤشراتها الفرعية.

أعلنت جامعة قنا المصرية إدراجها ضمن تصنيف التايمز للجامعات العربية (Arab University Rankings) في نسخته لعام 2027، حيث جاءت ضمن الفئة المرتبة من 126 إلى 150 عربيا. ويأتي هذا الإدراج بعد نجاح الجامعة في ترسيخ حضورها بين الجامعات العربية والحفاظ على موقعها في التصنيف.

شارك في التصنيف هذا العام 269 جامعة تمثل 17 دولة عربية، وحصلت جامعة قنا على المركز 27 على المستوى المحلي من بين 44 جامعة مصرية مشاركة. وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في الدرجة الإجمالية للجامعة وعدد من مؤشراتها الفرعية مقارنة بإصدار 2026.

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تحسن الدرجة الإجمالية والمؤشرات الفرعية لجامعة قنا

ارتفع الحد الأدنى للنطاق المسجل لجامعة قنا من 28.0 نقطة في إصدار 2026 إلى 29.5 نقطة في إصدار 2027. وفي المقابل، ارتفع الحد الأعلى للنطاق من 29.6 نقطة إلى 31.1 نقطة، وهو ما يعكس تقدما في مستوى الأداء العام للجامعة.

على مستوى المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر التدريس (Teaching) إلى 15.4 نقطة مقارنة بـ12.8 نقطة في العام السابق، بزيادة قدرها 2.6 نقطة. ويعد هذا المؤشر من أكثر المؤشرات التي شهدت تطورا في نتائج الجامعة.

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كما ارتفع مؤشر البيئة البحثية (Research Environment) إلى 10.6 نقطة مقارنة بـ9.3 نقطة، بزيادة قدرها 1.3 نقطة. وسجل مؤشر الصناعة ونقل المعرفة (Industry) 19.5 نقطة، بما يعكس تنامي جهود الجامعة في ربط مخرجاتها البحثية باحتياجات المجتمع والقطاعات الإنتاجية.

وحققت جودة البحث العلمي (Research Quality) 59.2 نقطة، وهو المؤشر الذي وصفه نائب رئيس الجامعة بأنه أبرز نقاط القوة في أداء جامعة قنا، لما يعكسه من قوة التأثير العلمي وإسهام الإنتاج البحثي في إثراء المعرفة.

تصريحات قيادات جامعة قنا حول مكانة الجامعة في التصنيف

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المؤسسية المتواصلة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي. ورأى أن تعزيز حضور الجامعة في التصنيفات الإقليمية والدولية ترجمة عملية لتوجهات الوزارة.

وأوضح عكاوي أن هذه التوجهات تأتي بقيادة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نحو تطوير جودة العملية التعليمية ودعم منظومة البحث العلمي وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس جامعة قنا لشئون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي للجنة التصنيف الدولي والاستدامة، أن تصنيف التايمز للجامعات العربية يعد من أبرز التصنيفات الإقليمية المتخصصة في تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي.

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وبيّن عبد العظيم أن التصنيف يستند إلى محاور رئيسية تشمل التدريس، والبيئة البحثية، والنظرة الدولية، ونقل المعرفة للصناعة، وجودة البحث العلمي. وأشار إلى أن التحسن المحقق في مؤشري التدريس والبيئة البحثية يعكس تطوير الجامعة لبيئتها الأكاديمية والبحثية وتعزيز مقومات التميز المؤسسي.

أثر تصنيف جامعة قنا على الأداء الأكاديمي والخطوات المقبلة

تضع نتائج التصنيف جامعة قنا أمام مرحلة جديدة تقوم على الحفاظ على التحسن المحقق في الدرجة الإجمالية والمؤشرات الفرعية. وتعكس الأرقام المنشورة تطورا في التدريس والبيئة البحثية والصناعة ونقل المعرفة، إلى جانب جودة البحث العلمي.

وجه الدكتور أحمد عكاوي الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين بالجهاز الإداري، مثمنا جهودهم المتكاملة. كما نوه بدور لجنة التصنيف الدولي والاستدامة في تنسيق الجهود ومتابعة مؤشرات الأداء وتعزيز تنافسية الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة استمرار العمل على تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية والبحثية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وتسعى جامعة قنا، وفق ما ورد في التصريحات الرسمية، إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى جامعات الجيل الرابع الرائدة وشريكا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.