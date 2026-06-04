جامعة العاصمة تكشف الفائزين بجوائز العام الجامعي 2025/2026 وتحتفل بتميز البحث العلمي

إعلان جامعة العاصمة عن الفائزين بجوائز الجامعة للعام 2025/2026، مشددة على دور الجوائز في دعم التميز الأكاديمي والبحثي وتعزيز التنمية المستدامة.

أعلنت جامعة العاصمة برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن الفائزين ب جوائز الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، مؤكدًا أن هذه الجوائز تُعد من أرفع الأوسمة الأكاديمية التي تُمنح للعلماء والباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين.

وقد وُصف هذا التكريم بأنه تقدير عميق للإسهامات العلمية والبحثية التي أسهمت في دعم مسيرة التنمية والارتقاء بالمجتمع عبر المعرفة والابتكار. كما شدد الدكتور قنديل على أن هذه الجوائز تُعبّر عن ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة لتشجيع التميز الأكاديمي والبحثي، مؤكداً أن الاستثمار في العقول المبدعة والكفاءات العلمية هو السبيل لإحداث أثر حقيقي في مختلف المجالات.

وفي كلمة مرافقة للحدث، عبّر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عماد أبو الدهب، عن اعتزازه بالمستوى العلمي الرفيع الذي عكسته النتائج، مؤكدًا أن الجامعة ملتزمة بتوفير بيئة بحثية متطورة تدعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وتمنحهم كافة الإمكانات اللازمة للإبداع والابتكار. وأضاف أن الجوائز تُعَدّ حافزًا مهمًا لاستمرار الإنتاج العلمي المتميز، وتُعزّز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر البحث العلمي الرصين وتطبيق المعرفة في الواقع.

توزعت الجوائز على مجموعة واسعة من التخصصات؛ فقد حصل الدكتور عبد الحكيم طه العزب والدكتورة هناء يوسف غراب في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والطبية، كما فاز الدكتور كرم ملاك كامل في مجال الفنون، والدكتور محمد أمين محمد علي رمضان في علوم الرياضة، والدكتورة منى فؤاد محمد عطية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتورة مديحة مصطفى فتحى في العمل مع المجتمعات. وشملت الجوائز التقديرية الدكتور محمد محمود زكريا القصاص في العلوم الطبية، والدكتورة ميسون محمد قطب عبد العال في الفنون، والدكتور مدحت محمد محمود أبو النصر في العلوم الإنسانية، والدكتور محمد صالح عبد الفتاح في الكيمياء، والدكتورة علياء عبد الحليم عبد الرازق يوسف في الهندسة والتقنية.

أما جائزة التفوق العلمي فحصل عليها الدكتور مديحة فخرى محمود محمد في مجال التربية، وجائزة التشجيع نالتها الدكتورة إيمان توفيق حسين محمد في العلوم الأساسية، والدكتور باسم يوسف محمد المؤذن في العلوم الإنسانية، والدكتورة فاطمة عبد اللطيف هاشم في الهندسة الحيوية الطبية. وفي فئة شخصية العام نالت الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الأمني القومي، تقديرًا لمسيرتها الوطنية وإسهاماتها البارزة.

كما تضمن الحفل توزيع جوائز أفضل الرسائل العلمية للمرحلتين دكتوراه وماجستير، حيث تفوقت الدكتورة ريهام أحمد سعد عبد الخالق منصور والدكتورة هدير سامي محمد بدر والدكتور أحمد طارق مصطفى قطب والدكتورة عبير فوزي أبو الفتوح والدكتورة بتول أشرف جمال الدين سيد في مرحلة الدكتوراه، بينما حصد السيد أبانوب نصيف يوسف عزيز والسيدة آلاء أشرف إبراهيم عبد السلام فرج والسيدة منى محمود محمد والسيدة إسراء يحيى حسن والسيدة إسراء إبراهيم محمد أحمد موسى والسيدة ياسمين عمرو إسماعيل حسانين في مرحلة الماجستير. تعكس هذه الإنجازات وحدة الجامعة في بناء بيئة جامعية محفزة على الإبداع والابتكار، وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، لتظل رائدةً في تقديم المعرفة وتطبيقها لخدمة المجتمع





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