جامعة المنوفية تنظم ندوة حول صراع الأجيال ودعم الصحة النفسية للطلاب

جامعة المنوفية تطلق مبادرة ثقافية لتسليط الضوء على صراع الأجيال ومواجهة تحديات الشباب النفسية، تحت رعاية رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح درويش.

أطلقت جامعة المنوفية مبادرة ثقافية وتوعوية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب، وذلك من خلال التركيز العميق على ظاهرة صراع الأجيال وكيفية بناء جسور التفاهم بين الشباب والجيل الأكبر سناً.

تأتي هذه الخطوة الاستباقية في إطار التزام الجامعة الراسخ ببناء شخصية الطالب الجامعي بشكل متكامل وشامل، متجاوزة حدود الدور الأكاديمي التقليدي لتشمل الأبعاد النفسية، والاجتماعية، والفكرية التي تشكل أساس نسيج المجتمع المتطور.

Also read الزراعة: تحصين 2.2 مليون رأس ماشية وأغنام وماعز ضد الجلد العقدي

رؤية الجامعة لبناء الثقة الشبابية

أكد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور أحمد فرج القاصد، أن الشباب يمثلون العمود الفقري لبناء المجتمع وصناعة مستقبله، مما يستلزم توفير بيئة داعمة وآمنة تتيح لهم التعبير بحرية عن آرائهم ومناقشة مشكلاتهم.

وأوضح الدكتور أحمد فرج القاصد أن تعزيز الحوار البنّاء والتفاهم المتبادل بين الأجيال يُعد ضرورة حتمية وأساسية لبناء جسور الثقة، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص بشكل دائم على تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية التي تسهم في نشر الثقافة النفسية السليمة.

Advertisement

محاور الندوة والتحديات المعاصرة

نظم مركز الدعم النفسي والاجتماعي بجامعة المنوفية، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "صراع الأجيال ومشكلات الشباب الراهنة"، وذلك تحت رعاية كريمة من الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة.

شارك في إشراف الفعالية الدكتور منصور محمد أحمد المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد زيادة عميد كلية الآداب، والدكتورة نادية البرماوي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح درويش مدير مركز الدعم النفسي والاجتماعي.

خلال محاضرته، أوضح الدكتور عبد الفتاح درويش أن مصطلح "صراع الأجيال" لا يعني بالضرورة وجود صراع بالمعنى الحرفي، وإنما يعبر عن اختلاف طبيعي في أنماط التفكير والتربية ووسائل المعرفة بين الأجيال المختلفة.

توصيات استراتيجية للتعامل الإيجابي

تناول المحاضر عدداً من القضايا المهمة المرتبطة بمشكلات الشباب الراهنة، مثل الضغوط النفسية، والقلق من المستقبل، والبطالة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والمقارنة المستمرة بالآخرين على الصحة النفسية.

Advertisement

وأكدت الدكتورة نادية البرماوي أهمية تكامل جهود قطاعات الجامعة ومراكزها ووحداتها لتلبية احتياجات الشباب، ومساعدتهم على اكتساب المهارات الحياتية اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشملت التوصيات الختامية ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار الدائم داخل الأسرة على أساس الاحترام المتبادل، وتوجيه الشباب إلى الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، وتعزيز دور المدرسة والجامعة في بناء الشخصية المتكاملة للشباب وعدم الاقتصار على تقديم المناهج التعليمية.