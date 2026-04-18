جامعة بنها الأهلية: استراتيجية تعليمية حديثة لمواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يؤكد على استراتيجية الجامعة في تطوير التعليم وربطه بسوق العمل من خلال استحداث تخصصات نوعية وتعزيز التحول الرقمي وريادة الأعمال، في إطار بناء منظومة تعليمية حديثة تلبي احتياجات الجمهورية الجديدة.

يشهد القطاع ال تعليم ي المصري تحولاً جذرياً يهدف إلى بناء منظومة تعليم ية حديثة تتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة ، وذلك بتوجيهات واضحة من القيادة السياسية التي تضع تطوير ال تعليم وربطه بسوق العمل في مقدمة أولوياتها كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا السياق، يلتزم الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بتجسيد هذه الرؤية من خلال استراتيجية تتبناها الجامعة تقوم على إعادة صياغة الخريطة الأكاديمية بما يتواكب مع التحولات العالمية المتسارعة، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا المتقدمة. يؤكد السعيد على أن سوق العمل لم يعد بحاجة إلى خريجين تقليديين، بل إلى كوادر تمتلك مهارات التفكير النقدي، والقدرة على الابتكار، والمرونة في التعامل مع متغيرات العصر. ولتحقيق ذلك، تعمل الجامعة على استحداث تخصصات نوعية جديدة ترتبط ارتباطًا مباشرًا باحتياجات السوق، مثل علوم الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الجامعة إلى التوسع في البرامج البينية التي تجمع بين أكثر من تخصص لخلق خريج قادر على المنافسة محليًا ودوليًا. هذه التخصصات لا تأتي بمعزل عن احتياجات الدولة، بل تتكامل في إطار رؤية استراتيجية تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مما يضمن تلبية متطلبات التنمية الوطنية. إن التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجالات الصناعة المتقدمة وعلوم الفضاء يفرض على المؤسسات التعليمية مسؤولية كبرى في إعداد أجيال قادرة على استيعاب هذه الطفرات والمشاركة فيها بفعالية. لهذا، تولي الجامعة اهتمامًا خاصًا ببرامج الهندسة المتقدمة، وتكنولوجيا الفضاء، والتصنيع الذكي، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في هذه المجالات الحيوية. لا يقتصر ربط التعليم بسوق العمل على تطوير المناهج الدراسية فحسب، بل يتعداه ليشمل بناء شراكات استراتيجية قوية مع القطاع الصناعي والمؤسسات الإنتاجية. هذه الشراكات تتيح للطلاب فرصًا قيمة للتدريب العملي والتأهيل المباشر داخل بيئات العمل الحقيقية، مما يساهم بشكل فعال في تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل. إلى جانب ذلك، تسعى الجامعة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وذلك من خلال دعم المشروعات البحثية التطبيقية، وإنشاء حاضنات أعمال ومراكز ابتكار متخصصة. هذه المنصات تهدف إلى مساعدة الطلاب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني. يشكل التحول الرقمي ضرورة ملحة تفرضها طبيعة العصر، وليس مجرد خيار. ولذلك، تعمل الجامعة على دمج التكنولوجيا في مختلف عناصر العملية التعليمية، سواء من خلال تبني التعليم الذكي، أو استخدام المنصات الرقمية الحديثة، أو تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة. هذه الجهود تضمن أن تكون الجامعة مواكبة لأحدث النظم التعليمية العالمية. تأتي هذه الجهود مجتمعة في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء إنسان قادر على التعلم المستمر، ومؤهل للتعامل مع تحديات المستقبل بمرونة وكفاءة. يؤكد الدكتور السعيد على أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي الذي يضمن تقدم الأمم وازدهارها على المدى الطويل. في الختام، يؤكد الدكتور جمال السعيد أن جامعة بنها الأهلية تسعى جاهدة لتكون نموذجًا يحتذى به للمؤسسات التعليمية التي تواكب العصر وتساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية. وذلك من خلال إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على قيادة المستقبل والمشاركة بجدية في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة





