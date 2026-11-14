جامعة بورسعيد تختتم المؤتمر التاسع لطب العيون بدعم من الدكتورة أسماء نبيل

جامعة بورسعيد تختتم المؤتمر السنوي第九 لطب وجراحة العيون بتكريم القيادات الطبية ودعم البحث العلمي، برئاسة الدكتور شريف يوسف صالح، بمشاركة خبراء الجامعات المصرية.

اختتمت جامعة بورسعيد فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري، ضمن جهودها المستمرة لدعم البحث العلمي والتعزيز الأكاديمي. يهدف المؤتمر، الذي عقد في إطار استراتيجية الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح ، إلى تطوير المنظومة الصحية وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الطبية المصرية والدولية.

دعم البحث العلمي في طب العيون

أكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، على اهتمامه الكبير بتطوير المستشفى الجامعي، والذي تُوّج بحصوله على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR). وقد وصف الرئيس هذا الصرح الطبي بأنه إضافة كبيرة للمنظومة الصحية والتعليمية، وهدية لأبناء الجامعة من طلاب وأطباء، ولأهالي بورسعيد والمحافظات المجاورة، لما يقدمه من خدمات طبية وتعليمية وفق معايير الجودة.

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مستجدات تشخيص وعلاج أمراض العيون

تناول المؤتمر أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض العيون، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الممارسة الطبية. تضمنت المحاور المتخصصة أمراض المياه الزرقاء (الجلوكوما)، وجراحات المياه البيضاء، وأمراض القرنية، والحلول الحديثة لمشكلات جراحات تصحيح الإبصار، بالإضافة إلى أمراض الالتهاب القزحي وأمراض الشبكية وتخصصات طب عيون الأطفال.

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شهادات القيادات الطبية المشاركة

رأس المؤتمر الأستاذ الدكتور إيهاب غنيم، حيث أعرب عن خالص تقديره للدكتور شريف يوسف صالح لدعمه المتواصل للبحث العلمي. من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الحنفي، عميد كلية الطب البشري، أن نجاح المؤتمر يعكس ما تمتلكه جامعة بورسعيد من كوادر علمية وطبية متميزة. كما أشادت الدكتورة أسماء نبيل، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، بدور المؤتمرات في تبادل الخبرات وتحويل المعرفة العلمية إلى ممارسات طبية تخدم المجتمع.

تكريم القيادات والدور المصري الدولي

شهدت الجلسة الافتتاحية تكريم عدد من القيادات والشخصيات التي أسهمت في دعم المنظومة الطبية. وقد شاركت الدكتورة نهال عادل حسن، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة وممثلة الجمعية الرمدية المصرية (EOS)، في مناقشات مثمرة حول أحدث الأساليب التشخيصية. وتُظهر هذه المشاركة روح التعاون بين المؤسسات الطبية والأكاديمية، مما يثري الخبرات الطبية المتاحة للطلاب والأطباء في المنطقة.