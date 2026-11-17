جامعة قناة السويس تختتم بطولة الكليات للملاكمة بمشاركة طلاب من مختلف الكليات وتكريم الفائزين في خمسة أوزان تحت رعاية رئيس الجامعة.

أعلنت جامعة قناة السويس عن نجاح البطولة الرياضية للملاكمة الخاصة بالكليات، والتي نُظمت في صالة الملاكمة التابعة ل كلية علوم الرياضة ضمن الحرم الجامعي الرئيسي. جاءت هذه الفعالية الرياضية في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم الأنشطة الطلابية والمبادرات الهادفة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة بين شباب الجامعة. شملت المنافسة طلاباً من كليات متعددة، مما يعكس الاهتمام الكبير بالرياضة كأداة لبناء الشخصية وتعزيز الانتماء الجامعي. أقيمت البطولة تحت الرعاية المباشرة للدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس ، مما أكد على دعم القيادة الجامعية للأنشطة اللاصفية.

إجراءات التنظيم والإشراف على البطولة

تولت إدارة النشاط الرياضي بأكاديمية علوم الرياضة مسؤولية التنفيذ والمتابعة الدقيقة للمنافسات، بقيادة محمد إمام الذي أشرف على سير الفعاليات بسلاسة. كان للإشراف العام المتميز من الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دور محوري في ضمان سير البطولة وفق أعلى المعايير. كما تولت الدكتورة هناء شبيب، عميدة كلية علوم الرياضة، مسئولية التنسيق الأكاديمي واللوجستي لدعم المشاركين. من جانبه، قاد الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، الجهود الرامية لتنسيق الجداول الزمنية وضمان مشاركة واسعة. كما ساهم الدكتور محمد صلاح حرب، مستشار لجنة النشاط الرياضي، في دعم الجانب الفني والإداري. وتولى عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الإشراف العام على كافة الجوانب التنظيمية للحدث الرياضي.

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النتائج التفصيلية والمراكز الأولى

شهدت المسابقة منافسات شرسة ومحمومة في خمس فئات وزن مختلفة، حيث أظهر الطلاب مستويات مهنية عالية من اللياقة البدنية والفنية. في فئة الوزن الخفيف 60 كيلو جرام، حصل مصطفى أحمد عبد السلام من كلية علوم الرياضة على المركز الأول، تليه عمر أحمد فؤاد من كلية الآداب في المركز الثاني، ومحمد السيد محمد من كلية الهندسة في المركز الثالث. أما في فئة 65 كيلو جرام، فقد حسم حمزة محمود مصطفى من كلية الآداب اللقب، بينما حل يوسف عبد الكريم من كلية علوم الرياضة ثانياً، ومحمد عبد المولى من كلية الطب البيطري ثالثاً. وفي فئة 70 كيلو جرام، توج أحمد عبد المطلب من كلية علوم الرياضة بالمركز الأول، تلاه أحمد شوكت من كلية الزراعة، ثم محمود مصطفى من كلية الحاسبات والمعلومات.

في فئة الوزن المتوسط 80 كيلو جرام، سيطر منافسون من كلية علوم الرياضة على المراكز الأولى، حيث حل يوحنا إبراهيم كامل في الصدارة، وسيف محمد بدوي في المركز الثاني. وفي فئة الوزن الثقيل 90 كيلو جرام، أحرز علي محمد علي من كلية التمريض المركز الأول، تليه مصطفى محمد مصطفى من كلية التجارة، ثم أحمد فهد حمزة من كلية الطب البشري. تميزت المنافسات بروح رياضية عالية وتكريم الفائزين أمام حشد كبير من الطلاب والمدرسين، مما عزز من روح المنافسة الإيجابية والشراكة بين الكليات المختلفة. وقد أكدت النتائج تفوق طلاب كلية علوم الرياضة في عدد من الفئات، مما يعكس قوة البرامج التدريبية المقدمة لهم.

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الأثر المستقبلي والرؤية الجامعية

يُعد هذا الحدث الرياضي خطوة ملموسة ضمن خطة جامعة قناة السويس الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة الرياضية المتنوعة. تهدف الجامعة من خلال هذه المبادرات إلى إتاحة الفرص الكاملة للطلاب لإبراز مواهبهم الكامنة وقدراتهم البدنية في بيئة محفزة وصحية. تسعى القيادة الجامعية من وراء هذه البطولة إلى تشجيع المنافسة الشريفة والبناءة، والتي تسهم بشكل فعال في صقل شخصية الطالب الجامعي. يعزز هذا النهج الدور الرائد للرياضة في بناء جيل متكامل جسدياً ونفسياً، قادر على مواجهة تحديات الحياة المستقبلية بثقة وكفاءة.

تستمر جهود الإدارة العامة لرعاية الشباب في الجامعة لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية والأكاديمية، مع التركيز على دمج الرياضة في المنهج الحيوي للطلاب. من المتوقع أن تؤدي هذه البطولة إلى ظهور نجوم رياضية جدد سيمثلون الجامعة في البطولات المحلية والدولية المقبلة. كما تسعى الجامعة إلى تكرار هذا النجاح من خلال تنظيم فعاليات مماثلة في رياضات أخرى، لتعزيز صحة الطلاب وسعادتهم. إن النجاح الكبير لهذه البطولة يعكس جدارة القائمين على النشاط الطلابي في تنظيم فعاليات ذات جودة عالية.