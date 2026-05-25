جامعة الجلالة تحصل على توصية لشهادتين في الاعتماد وفق المواصفات الدولية

جامعة الجلالة حصلت على توصية لشهادتين في الاعتماد وفق المواصفات الدولية، وذلك بعد اجتياز المراجعة الرئيسية التي أجرتها شركة AJA-Egypt خلال مايو 2026، في خطوة تعزز مكانة الجامعة وريادتها في الاعتماد الإقليمي والدولي. وجاءت شهادة ISO 9001:2015 باعتماد المجلس البريطاني للاعتماد UKAS، فيما جاءت شهادة ISO 21001:2018 باعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" EGAC، تحت إشراف الجهة الاستشارية الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم Arab Engineering Company (AEC).

في إنجاز جديد يعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، أعلنت جامعة الجلالة حصولها على توصية لشهادتين في الاعتماد وفق المواصفات الدولية، وذلك بعد اجتياز المراجعة الرئيسية التي أجرتها شركة AJA- Egypt خلال مايو 2026، في خطوة تعزز مكانة الجامعة وريادتها في الاعتماد الإقليمي والدولي.

وجاءت شهادة ISO 9001:2015 باعتماد المجلس البريطاني للاعتماد UKAS، فيما جاءت شهادة ISO 21001:2018 باعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" EGAC، تحت إشراف الجهة الاستشارية الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم Arab Engineering Company (AEC). ضم فريق إدارة المشروع داخل جامعة الجلالة الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة ورئيس المشروع، والدكتورة رنا زيدان، الأمين العام والمدير التنفيذي للمشروع، والأستاذة شيم سمير، مدير عام التميز المؤسسي ومدير المشروع، إلى جانب فريق العمل الذي ضم الأستاذة دارين جمال، والأستاذ محمد عاطف من إدارة التميز المؤسسي، والأستاذة مروة علي، والأستاذ محمد سيد من فريق الدعم. قنصوة: الإسراع بإجراءات تدويل الجامعات المصرية وتصدير التعليم العال





