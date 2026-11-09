جامعة القاهرة تحتفل بأربعين عاماً من التعاون مع باريس 1 بانتيون سوربون

جامعة القاهرة وجامعة باريس 1 بانتيون سوربون تحتفلان بأربعين عاماً من الشراكة الأكاديمية بحضور سفير فرنسا ووزيرة الفرنكوفونية، تعزيزاً للروابط الثنائية.

احتفلت جامعة القاهرة بذكرى مرور نحو أربعة عقود من التعاون الأكاديمي المثمر مع جامعة باريس 1 بانتيون سوربون الفرنسية، في أمسية حضرها الرئيسان الجامعيان والسفير الفرنسي بالقاهرة. جاء هذا الاحتفاء لتكريم أجيال الخريجين الذين يمثلون نتاج هذه الشراكة التاريخية بين مصر وفرنسا.

تفاصيل مراسم الاحتفال والضيوف

عقدت الفعالية في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وتضمنت حضوراً لافتاً للدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة كريستين نو لودوك رئيسة الجامعة الفرنسية الشريكة. كما شارك في الحفل إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة. وشهدت الأمسية كلمة مصورة للسيدة إليونور كاروا الوزيرة الفرنسية المنتدبة للفرنكوفونية والشراكات الدولية.

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مقالات الرئيسين الجامعيين

شدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أن الاحتفاء بخريجي البرامج المزدوجة يجسد قروناً من التعاون ويعكس عمق الثقة بين الجامعتين. وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الخريجين يمثلون الثمرة الحقيقية للشراكة، مشيداً باستمرار تطوير فرص التبادل الطلابي وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي.

رسائل الدبلوماسية الجامعية

أعربت الدكتورة كريستين نو لودوك عن اعتزازها بالشراكة الأكاديمية التاريخية، مؤكدة أن الجامعات تضطلع بمسؤولية كبيرة في بناء جسور التفاهم بين الشعوب. وأشارت إلى أهمية الدبلوماسية الجامعية في تجاوز الصور النمطية وترسيخ قيم الحوار بين الثقافات، مشددة على أن تواصل الخريجين هو ركيزة لاستدامة هذه الشراكة.

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دور الوزيرة والسفير الفرنسي

أكّدت إليونور كاروا في كلمتها المصورة على أهمية التعاون في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم السياسية لإعداد أجيال متنافسة. من جانبه، أشار إريك شوفالييه إلى أن الشراكة بدأت عام 1988 في المجال القانوني، وامتدت عام 1994 لتشمل الاقتصاد، مشيداً بدور السفارة في دعم هذه العلاقات.

تجارب الخريجين المهنية

شهدت الاحتفالية جلسة نقاشية مع نخبة من الخريجين أدارها الدكتور ستيفان برينا والدكتورة رشا رمضان. وشارك في الجلسة الدكتور أشرف أبو الخير، والدكتورة دينا كساب من البنك المركزي المصري، والدكتورة ليديا علي مستشارة وزارة الخارجية، بالإضافة إلى الدكتورة رضوى مجدي شاكر. استعرض المشاركون نجاحاتهم في مجالات متعددة، مسلطين الضوء على القيمة المضافة للبرامج المزدوجة في صقل المهارات.