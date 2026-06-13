جامعة القاهرة تعلن خطة الأنشطة الصيفية الشاملة للعام 2026

أعلنت جامعة القاهرة عن خطة أنشطة صيفية شاملة للعام 2026، تهدف إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية للطلاب في تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية وبناء شخصياتهم المتكاملة. تشمل الخطة عشرات الفعاليات والبرامج المتنوعة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية والتطوعية، إلى جانب الفصل الدراسي الصيفي في عدد من الكليات. تؤكد الجامعة على دور الأنشطة الطلابية كأحد المحاور الأساسية في بناء الشخصية الجامعية، وتسعى لاكتشاف المواهب وصقل المهارات، وإعداد الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل وسوق العمل، مع تعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية.

أطلقت جامعة القاهرة خطة الأنشطة الصيفية للعام 2026، والتي تتضمن عشرات الفعاليات والبرامج الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية والتطوعية بمختلف كليات الجامعة، في إطار حرص جامعة القاهرة على الاستثمار الأمثل لفترة الإجازة الصيفية للطلاب، وتنفيذًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأكدت الجامعة اهتمامها الكبير بالأنشطة الطلابية باعتبارها أحد أهم المحاور الأساسية في بناء الشخصية الجامعية، مشيرة إلى أن الخطة تم إعدادها لتلبية اهتمامات الطلاب المختلفة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب المهارات القيادية والإبداعية والرياضية، إلى جانب تعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية. وقال رئيس جامعة القاهرة إن استثمار أوقات الفراغ والإجازات الدراسية يمثل جزءًا أصيلًا من رسالة الجامعة التربوية، ولذلك تحرص على توفير بيئة جامعية ثرية بالأنشطة والبرامج التي تمكن الطلاب من تنمية مهاراتهم ومواهبهم وبناء شخصياتهم على نحو متوازن، مؤكدًا أن الجامعة تواصل في الوقت ذاته تقديم برامجها الأكاديمية من خلال الفصل الدراسي الصيفي في عدد من الكليات، بما يتيح للطلاب الاستفادة القصوى من فترة الصيف على المستويين الأكاديمي والشخصي.

وأضاف أن الأنشطة الصيفية تمثل امتدادًا للدور التربوي والتعليمي الذي تقوم به الجامعة، وتسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وصقل المهارات الشخصية، فضلًا عن إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات ومتطلبات المستقبل وسوق العمل، مؤكدًا أن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها ومنشآتها الرياضية والثقافية والعلمية لدعم مشاركة الطلاب في مختلف الفعاليات والبرامج خلال الإجازة الصيفية. ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن خطة الأنشطة الصيفية تشمل برامج متنوعة تغطي مختلف المجالات، بما يضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب من مختلف الكليات، لافتًا إلى أن الأنشطة تتنوع بين الدورات الرياضية والمسابقات الثقافية والفنية، والبرامج الكشفية والجوالة، والرحلات العلمية والترفيهية، والمبادرات التطوعية والمجتمعية، وبرامج التدريب والتأهيل المهني، بالإضافة إلى المسابقات البحثية والأنشطة المرتبطة بالابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ عشرات الفعاليات والبرامج التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإجازة الصيفية، واكتشاف المواهب الطلابية، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية، وتعزيز ثقافة المشاركة والعمل التطوعي والانتماء الوطني. وتشمل خطة الأنشطة الصيفية مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات في مجالات الثقافة والفنون والإبداع، والأنشطة الرياضية والرحلات والمعسكرات، والعمل التطوعي وخدمة المجتمع، والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب عدد من المسابقات البحثية والأنشطة العلمية والتكنولوجية، بما يعكس حرص الجامعة على تقديم تجربة طلابية متكاملة تجمع بين التعلم والإبداع والمشاركة المجتمعية.

ويمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال الرسوم المعلوماتية المرفقة، وكذلك عبر الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة





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جامعة القاهرة الأنشطة الصيفية خطة 2026 الفصل الدراسي الصيفي تنمية المهارات

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