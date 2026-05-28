جامعة بني سويف ترفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

تقرر جامعة بني سويف رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية، في إطار الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، وحرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، رفع حالة الاستعداد القصوى بال مستشفيات الجامعية ، تزامنًا مع الاحتفال ب عيد الأضحي المبارك ، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة خلال فترة الاحتفالات بالعيد.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم توجيه إدارات المستشفيات الجامعية برفع درجة الجاهزية بكافة الأقسام، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة وغرف العمليات، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام عمل الأطقم الطبية والتمريضية. كما أشار إلى تعزيز تواجد الأطباء في مختلف التخصصات، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، فضلًا عن التنسيق المستمر بين إدارات المستشفيات وغرف العمليات المركزية لمتابعة أي مستجدات أولًا بأول.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، وتسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي بمحافظة بني سويف والمناطق المحيطة. كما أكد على توافر خدمات المستشفيات الجامعية على مدار الساعة، لاستقبال جميع الحالات المرضية سواء للعلاج السريري أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جامعة بني سويف مستشفيات الجامعية حالة الاستعداد القصوى عيد الأضحي المبارك

United States Latest News, United States Headlines