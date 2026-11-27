جامعة الدلتا التكنولوجية تحقق إنجازا عالميا بحصولها على المركز الثالث في مسابقة البريكس للابتكار، بينما تظل أوضاع المصريين في كوبا قيد المتابعة.

حققت جامعة الدلتا التكنولوجية إنجازا متميزا على الصعيدين الوطني والدولي من خلال احتلالها المركز الثالث عالميا ضمن قائمة المتفوقين في مسابقة البريكس للابتكار. يأتي هذا الانجاز كنتيجة مباشرة للجهد المكثف الذي بذلته فرق البحث العلمي في الجامعة، مما يؤكد مكانة التعليم التكنولوجي المصري في خريطة الابتكار العالمية. وقد تم الإعلان عن هذا الإنجاز كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في المجالات التكنولوجية والعلمية.

تفاصيل المركز الثالث في مسابقة البريكس

تعتبر مسابقة البريكس من أبرز المنصات الدولية التي تستضيف مبادرات الابتكار والتطوير التكنولوجي، حيث يتنافس فيها أفضل المشاريع والفرق البحثية من مختلف دول العالم. وقد نجحت جامعة الدلتا التكنولوجية في تمييز مشروعها التقني بين مئات المشاركين، مما أكسبها المركز الثالث عالميا. يعكس هذا التصنيف المتقدمة العلمية التي وصلت إليها الجامعة في مجالات البحث والتطبيق العملي للتكنولوجيا الحديثة.

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يأتي هذا الإنجاز متزامنا مع توجيهات وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور بدر عبد العاطي، والتي ركزت على تعزيز الدعم للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية. وقد أشارت التقارير إلى أن النجاح في هذه المسابقة يدعم الجهود الوطنية لبناء قدرات وطنية متقدمة في مجالات التكنولوجيا المتطورة، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي.

جهود السفارة المصرية في كوبا

في سياق متعلق بالاهتمام بالدبلوماسي والقنصلي، تواصلت السفارة المصرية في هافانا مع السلطات الكوبية المختصة لمتابعة جهود الإنقاذ بعد حادث وقع قبالة السواحل الكوبية في فجر يوم الخميس، الموافق ٢٦ نوفمبر. كان على متن القارب الذي غرق ١٣ مواطناً مصرياً، بالإضافة إلى عدد من مواطني جنسيات أخرى، مما استدعى تدخلا فورياً من الجانب القنصلي.

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أوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية أن هناك مواطن مصري واحد قد فارق الحياة، بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين. كما تأكد إصابة ١٠ آخرين، حيث ذكرت التقارير الطبية أن ٩ منهم في حالة مستقرة وبصحة جيدة. وقد قام أعضاء من السفارة بزيارة المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتواصل المباشر مع الفريق الطبي المعالج لضمان تقديم الرعاية اللازمة.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على ضرورة استمرار المتابعة والتواصل مع السلطات الكوبية على مدار الساعة. تم توجيه السفارة في كوبا والقطاع القنصلي باتباع جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة نقل جثمان المواطن المتوفى إلى أرض الوطن، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين المصريين وأسرهم.

التدابير المستقبلية والدعم المقدم

تواصل السفاية المصرية جهودها لضمان عودة جميع المواطنين المصريين سالمين إلى ديارهم، من خلال متابعة الإجراءات القانونية والطبية المطلوبة. يعمل الجانب القنصلي على توفير الدعم النفسي والمادي للأسر المتضررة، والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة كوبا لتسهيل إجراءات التعافي وإعادة التأهيل للمتأثرين بالحادث.

في المقابل، تشير التقارير الصحية إلى تفشي خطير لفيروس "إيبولا" في الكونغو، حيث يحصد الفيروس 6 آلاف وفاة مع تسجيل 12 ألف إصابة جديدة، مما يصعب مهمة احتواء التفشي. ورغم أن هذه القضية منفصلة عن الحادثة الكوبية، إلا أنها تلقي الضوء على أهمية الدعم الدولي في الأزمات الصحية، وهو مجال تسعى فيه المؤسسات المصرية لتعزيز تعاونها الدولي في مختلف المجالات.

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يبقى إنجاز جامعة الدلتا التكنولوجية بالمركز الثالث في مسابقة البريكس إنجازا وطنيا يضاف إلى مكتبة الإنجازات المصرية، في حين تستمر الجهود الدبلوماسية في معالجة تبعات الحوادث الإنسانية والقنصلية لضمان سلامة المواطنين المصريين في الخارج.