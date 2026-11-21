رئيس جامعة بنها يتفقد مواقع البناء بمكر سعد بكفر سعد لمشروع العيادات ومجمع الورش التعليمية بينما أعلن وزير الطيران عن دعم مصر لتوسيع المشاركة في صنع القرار داخل الإيكاو.

أكد وزير الطيران المدني ال مصر ي دعم بلاده لتوسيع نطاق المشاركة ال مصر ية في عملية صنع القرار داخل منظمة الطيران المدني الدولي المعروفة بـ ( الإيكاو). يأتي هذا الموقف الرسمي بهدف تعزيز الحضور ال مصر ي وزيادة التأثير في السياسات الدولية التي تحكم قطاع الطيران المدني عالمياً.

رئيس جامعة بنها يفقد مشروعات البنية التحتية

نفذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة ميدانية شاملة لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بالمواقع المختلفة داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة لها. جاء هذا التفقد للوقوف على معدلات التنفيذ بدقة ومتابعة مستجدات العمل بالمشروعات الكبرى التي تستهدف تطوير البنية التحتية للجامعة بشكل جذري.

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تفقد مبنى المدرجات ومجمع الورش التعليمية

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي أعمال التنفيذ الجارية بمبنى المدرجات بمنطقة كفر سعد، التي تعد من أهم المرافق الرياضية والتعليمية في الجامعة. كما تابع الأعمال الإنشائية بمشروع مبنى العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للطلاب والمجتمع المحيط.

رافق رئيس الجامعة في هذه الجولة الميدانية نخبة من كبار المسئولين الأكاديميين والاستشاريين الهندسيين، بما في ذلك الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. كما شارك الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بشبرا، الذي يشغل منصب المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، لضمان دقة المتابعة الفنية.

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متابعة العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة

ركزت الجولة على مشروع مبنى العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة، حيث أشرف الدكتور معتز بالله جمال الدين، الاستشاري العام للمشروع واستشاري تطوير المستشفيات الجامعية، على سير العمل. تضمنت المتابعة فحص أعمدة الدور الأرضي والحوائط الخرسانية المسلحة، بالإضافة إلى أعمال الشدات الخشبية التي تعتبر أساسية لاستقرار المنشأة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال البناء بمجمع الورش التعليمية الواقع بكليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية. كان ضمن الوفد المرافق الدكتور عوض الله سليمان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، إلى جانب مهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة وفريق الاستشاريين والمهندسين العاملين بالشركة المنفذة للمشروعات.

التزامات التنفيذ والسلامة المهنية في المقام الأول

أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بمعدلات التنفيذ الحالية والجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المشاركة في المشروع. أكد رئيس جامعة بنها أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تهدف إلى ضمان تحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد.

وأشار الجيزاوي إلى أن المنشآت الجديدة تمثل ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للطلاب والمجتمع. وجّه بضرورة مواصلة العمل والالتزام التام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل البناء.

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وشدد رئيس الجامعة على تنفيذ الأعمال والتجهيزات وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة لضمان جودة المنشآت. كما أكد على الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات أثناء عمليات التنفيذ.