فاز تسعة طلاب من جامعة بنها بالمركز الرابع في المسابقة الوطنية للأفلام القصيرة لمواجهة التطرف، حيث تنافسوا مع 37 مؤسسة تعليمية في إبداع إعلامي هادف.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج مسابقة الأفلام القصيرة الرامية لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، محققةً إنجازاً بارزاً لطلاب جامعة بنها الذين حصدوا المركز الرابع ضمن المنافسين. وقد جاء هذا التصنيف الرفيع نتيجة مشاركة فعالة لأعمال طلابية متميزة، في سابقة تعكس التميز الأكاديمي والإبداعي المؤسسي على المستوى القومي. وقد جاءت هذه النتائج تحت الرعاية المباشرة للدكتور عبدالعزيز قنصوة، الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويؤدي أيضاً مهام وزير الثقافة، وذلك تأكيداً لأهمية الدعم المؤسسي لهذا النوع من المبادرات. كما تولي الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، اهتماماً خاصاً بالإشراف على العملية، بينما أشرف على التفاصيل التنفيذية الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة. ويعتبر هذا الإنجاز تجسيداً مباشراً للقدرات الطلابية في توظيف المهارات الفنية والإعلامية لخدمة قضايا مجتمعية حيوية.

التفاصيل الفنية ومعايير الفوز في المسابقة الوطنية

تميزت هذه الدورة من المسابقة بخصوبة المشاركة وجودة الأعمال المقدمة، حيث شمل الترشيح النهائي ما مجموعه 103 فيديو قصيرة، جاءت هذه الأعمال الفنية من 37 جامعة ومعهدا تعليميا مختلفا على مستوى الجمهورية. وقد اتسم التنافس بين هذه المؤسسات التعليمية بالموضوعية العالية، حيث تم تقييم الأعمال بناءً على قدرتها على إيصال رسائل وقائية فعالة ضد الظواهر السلبية. وقد نجح طلاب جامعة بنها في تمييز أعمالهم عن بقية المنافسين، مما أكسبهم مكانة مرموقة في قائمة المراكز الخمسة الأولى، مما يثبت قدرة طلاب الجامعة على إنتاج محتوى إعلامي هادف يسهم بشكل فعّال في نشر الوعي العام. كما أن هذا العدد الكبير من المشاركين يبرز حجم الاهتمام المتزايد بقطاع الإنتاج الإعلامي الطلابي كوسيلة توعوية.

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أسماء الفائزين وموقف إدارة الجامعة من التميز

شمل قائمة الطلاب الفائزين بالمركز الرابع تسعة طلاب يمثلون نخبة من الكفاءات في الجامعة، وهم: حسام أحمد حسن، ومنة الله عمرو، ويوسف محمد عبد المنعم، وميرنا أشرف شوقي، وزينب محمد فرج، وعبد الله محمد عبد المنعم، وعبد الله محمد الشيمي، ومحمد أحمد الراعي، وإبراهيم مصطفى. وقد أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن فخره واعتزازه الكبير بهذا الإنجاز المميز، مؤكداً أن تميز طلاب الجامعة في مثل هذه المسابقات الوطنية يعكس ما يمتلكونه من قدرات إبداعية ومهارات فكرية وإعلامية راقية. وأشار الجيزاوي إلى أن هذه المواقف تثبتحرصهم الدائم على المشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية الحساسة، مما يعزز من الصورة الذهنية الإيجابية للجامعة. وأكد رئيس الجامعة أن دور جامعة بنها لا يقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه وقدرته على التفكير النقدي والتحليل والتحقق من المعلومات.

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التأثير المجتمعي واستراتيجيات مواجهة الشائعات

يؤكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الوعي أصبح أحد أهم أدوات حماية المجتمع من الشائعات والمعلومات المضللة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتدفق المحتوى الرقمي الهائل. وشدد على أهمية إعداد جيل قادر على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، والتعامل بمسؤولية مع ما يتم تداوله عبر الوسائل الإعلامية المختلفة. وقد صممت هذه المسابقة خصيصاً لتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات والمسؤولية في التعامل مع المحتوى الرقمي، حيث تنافس الطلاب على إنتاج محتوى إعلامي إبداعي يسهم في مواجهة المعلومات المضللة. وبالتالي، فإن عمل الطلاب التسعة يمثل نموذجاً عملياً لكيفية تحويل المهارات الفنية إلى أدوات دفاعية لحماية النسيج الاجتماعي من الانجراف خلف الأفكار المتطرفة.