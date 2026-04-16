جامعة نور مبارك تحتفي بفائزي أولمبياد العلوم الإسلامية وتعزز روح التميز العلمي

نظمت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة أولمبياد العلوم الإسلامية، مؤكدة على التزامها بدعم المتفوقين وتحفيزهم على التميز الأكاديمي وغرس القيم الأصيلة، مع توزيع جوائز قيمة من أمهات كتب التراث الإسلامي.

احتفت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك بتكريم نخبة من طلابها المتفوقين، الفائزين في مسابقة أولمبياد العلوم الإسلامية ، والتي نظمتها بكلية العلوم الإسلامية ممثلة في قسم الدراسات الإسلامية. تأتي هذه المبادرة الهامة في سياق استراتيجية الجامعة الواضحة نحو رعاية وتشجيع الطلاب المتميزين، وتحفيزهم على البحث العلمي والابتكار، وغرس القيم الأكاديمية الرفيعة في نفوس الدارسين.

شهد الحفل حضوراً أكاديمياً مميزاً، حيث ألقى الأستاذ الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، كلمة مؤثرة هنأ فيها الطلاب الفائزين، معبراً عن اعتزازه الكبير بما أظهروه من مستوى علمي رفيع ومعرفة عميقة خلال مراحل الأولمبياد المتعددة. وأكد رئيس الجامعة أن هذا النجاح المشرف هو ثمرة للجهد المشترك بين الطلاب أنفسهم وإدارة الجامعة، مؤكداً على أن الجامعة تضع الجودة التعليمية وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار على رأس أولوياتها. كما دعا الخريجين والطلاب إلى حمل لواء العلم المنهجي والمنهج الوسطي، ليكونوا خير سفراء لهذه القيم النبيلة. في السياق ذاته، أشار الدكتور إرشاد أونغار، نائب رئيس الجامعة، إلى أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا الأولمبياد يتجاوز مجرد المنافسة، ليشمل ترسيخ وتعميق قيمة البحث العلمي والتحصيل المنهجي بين كافة الطلاب. وأشاد أونغار بالدور الحيوي الذي قامت به كلية العلوم الإسلامية في الإشراف على تنظيم هذه المسابقة، مؤكداً أن تكريم اليوم يعد بمثابة رسالة تحفيز قوية لكل طالب يتطلع إلى التعمق في العلوم الدينية بأسلوب علمي ومنهجي متين، يتوافق مع متطلبات العصر الحديث وتحدياته. وتضمنت فعاليات التكريم توزيع جوائز قيمة على الطلاب المتفوقين، والتي تمثلت في نسخ فاخرة ومميزة لأمهات كتب التراث الإسلامي الأصيلة، والتي تغطي مجالات حيوية كال فقه وأصوله، والسيرة النبوية العطرة، وعلم الحديث الشريف. تم اختيار هذه الجوائز بعناية فائقة لتعزيز ارتباط الطلاب المباشر بمصادر المعرفة الإسلامية الأولى، وضمان بناء ملكة علمية راسخة لديهم، تستند إلى إرث علماء الأمة الأجلاء، الأمر الذي يساهم في تشكيل شخصية علمية متوازنة تجمع بين الأصالة الإسلامية الأصيلة والرؤية المعاصرة. اختتمت الاحتفالية بنداء ودعاء رفعه رئيس الجامعة إلى المولى عز وجل، متضرعاً بأن يبارك في علم الطلاب، وأن يوفقهم لخدمة دينهم وأمتهم ومجتمعاتهم، وأن يجعلهم قدوة حسنة في تطبيق العلم ونشره. تسعى جامعة نور مبارك من خلال هذه الأنشطة المتنوعة إلى إعداد جيل من الكوادر العلمية المتميزة، القادرة على فهم التراث الإسلامي بعمق، وتطبيقه برؤية مستنيرة وعقلانية، مما يعزز من مكانة الجامعة كمنارة مشرقة للثقافة الإسلامية الرصينة والهادفة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines