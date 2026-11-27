أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق إطلاق مبادرة مجتمعية تشمل الذكاء الاصطناعي والتشريعات لتحسين السلامة المرورية.

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق ، رئيس جامعة القاهرة ، رسميًا عن إطلاق مبادرة مجتمعية شاملة تهدف إلى الحد من حوادث الطرق ، وذلك في سياق رسالة الجامعة الاجتماعية لمواجهة التحديات التي تهدد سلامة المواطنين.

جاءت هذه الخطوة بعد تزايد حوادث السير التي خلفت ضحايا في صفوف طلبة الجامعة، لا سيما الحادث المأساوي على طريق السويس، مما دفع المؤسسة الأكاديمية إلى تبني دور استباقي يتجاوز التعازي إلى تقديم حلول علمية عملية.

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مبادرة جامعة القاهرة للسلامة على الطرق

تهدف مبادرة جامعة القاهرة إلى توظيف الإمكانيات البحثية والعلمية التي تمتلكها لخدمة جهود الدولة في مجال السلامة المرورية، من خلال إعداد وثيقة رسمية تحمل عنوان "وثيقة جامعة القاهرة للسلامة على الطرق".

سيتم رفع هذه الوثيقة التي تتضمن توصيات عملية إلى الجهات المختصة في الدولة المصرية، لضمان الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في معالجة المشكلات المرورية القائمة وتطوير منظومة السلامة على المدى الطويل.

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دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الاستجابة

يركز الجانب العلمي من المبادرة على تحليل أسباب الحوادث، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تحسين منظومة الاستجابة الطبية للحوادث، إلى جانب دراسة التشريعات ومدى كفاية العقوبات المرتبطة بالمخالفات المرورية.

تسعى الجامعة إلى تحديد المحاور التي يمكن من خلالها الخروج بتوصيات وحلول عملية قابلة للتطبيق، مستفيدة من كلياتها العريقة والخبرات العلمية في مجالات الهندسة والطب والحقوق والإعلام وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

المحور الأخلاقي وثقافة المسؤولية

يؤكد رئيس الجامعة أن العنوان "بالعلم والأخلاق.. طرق أكثر أمانا" يعكس إيمان الجامعة بأن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب الجمع بين الحلول العلمية وترسيخ السلوكيات الأخلاقية والمسؤولة لدى السائقين والمشاة على حد سواء.

يستهدف الجانب الأخلاقي ترسيخ ثقافة احترام القانون واحترام الآخرين والشعور بالمسؤولية تجاه الأرواح، مع التأكيد على أن الطريق ليس ملكًا لسائق بعينه، وإنما مساحة مشتركة يتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على سلامتها وصيانتها.