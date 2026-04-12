جامعة الأزهر تطبق نظام العمل عن بُعد للموظفين الإداريين

أعلنت جامعة الأزهر عن تطبيق نظام العمل عن بُعد للموظفين الإداريين بالأمانات العامة بالقاهرة والوجه البحري والقبلي، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، تماشيًا مع توجيهات الحكومة لتوفير الطاقة وترشيد استخدام النقل.

أصدرت جامعة الأزهر ، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، قرارًا بتطبيق نظام العمل عن بُعد على ال موظفين الإداريين في الأمانات العامة بالقاهرة والوجه البحري والقبلي، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل لعام 2026.

<\/p>

يهدف هذا القرار إلى تمكين الموظفين من أداء مهامهم الوظيفية من منازلهم، تماشيًا مع التوجهات الحكومية لتوفير الطاقة والوقود وترشيد استخدام وسائل النقل، وذلك في إطار المستجدات العالمية.<\/p>

يأتي هذا القرار في ظل سعي الجامعة لتحديث بيئة العمل وتكييفها مع التطورات الحالية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة وتقديم الدعم اللازم للموظفين لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية.<\/p>

يعتبر هذا القرار خطوة استباقية من جامعة الأزهر، تهدف إلى تعزيز المرونة في العمل وتحسين التوازن بين الحياة العملية والشخصية للموظفين، مما ينعكس إيجابًا على إنتاجيتهم ورفاهيتهم. كما يسهم في تقليل الازدحام المروري وتخفيف الضغط على البنية التحتية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.<\/p>

من ناحية أخرى، استثنى القرار العاملين في المدن والمستشفيات الجامعية والكليات والمعاهد التابعة لجامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى الإدارات التي تعمل بنظام الورديات والنوبتجيات. يأتي هذا الاستثناء في إطار حرص الجامعة على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية وضمان سير العمل في هذه القطاعات الحيوية دون انقطاع.<\/p>

وقد أصدر الأمين العام لجامعة الأزهر، الأستاذ محمد عبد الخالق، منشورًا ببدء تفعيل منظومة العمل عن بعد ابتداءً من الأحد الموافق 12 أبريل 2026، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجامعة وتنفيذًا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.<\/p>

يعكس هذا الإجراء التزام الجامعة بتطبيق السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع الحفاظ على كفاءة الأداء وتقديم الخدمات بجودة عالية. يمثل هذا القرار نموذجًا للتعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والجامعات لتحقيق الأهداف المشتركة.<\/p>

في سياق متصل، أشاد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود بمواقف الدولة المصرية وحكمة قيادتها السياسية في التعامل مع الأحداث الراهنة، وتوجهها نحو دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. كما وجه المجلس الشكر للكليات التي بادرت بتنفيذ المحاضرات عن بعد (أون لاين) خلال الأيام الماضية نتيجة تداعيات سوء الأحوال الجوية، مما يدل على قدرة الجامعة على التكيف مع الظروف الطارئة وضمان استمرارية العملية التعليمية.<\/p>

يعكس هذا الدعم جهود الجامعة المستمرة لتعزيز التعليم عن بعد وتوفير بيئة تعليمية مرنة ومتاحة للجميع، بغض النظر عن الظروف المحيطة. يؤكد هذا القرار على التزام جامعة الأزهر بدعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما يعزز من مكانة الجامعة كصرح علمي وثقافي رائد يواكب التطورات العالمية ويسهم في خدمة المجتمع.<\/p>





جامعة الأزهر العمل عن بعد موظفين إدارة أبريل 2026 مصر

