جامعة العريش تحتل المرتبة الثالثة في مسابقة دول البريكس جنوب أفريقيا بفضل مشروع EBX الذكي لتحويل الكراسي المتحركة، مما يعكس الريادة المصرية في التكنولوجيا المساعدة.

حقق الدكتور وجيه أحمد العسكري ، رئيس جامعة العريش ، إنجازاً علمياً وتقنياً متميزاً حيث تصدر المركز الثالث في مسابقة دول الحزام والطريق ودول تجمع البريكس لتنمية المهارات والابتكار التكنولوجي، وذلك في منافسة عالمية كبرى أُقيمت في جمهورية جنوب أفريقيا. وجاء هذا التصنيف المرموق اعترافاً دولياً بمشروع تكنولوجي مبتكر قدمته الجامعة، يحمل اسم "وحدة EBX الذكية"، والذي يهدف إلى تحويل الكراسي المتحركة الكهربائية التقليدية إلى أجهزة ذكية متطورة يتم التحكم فيها باستخدام تقنية تتبع حركة العين.

يأتي هذا التميز ليعكس الجهود المستمرة لجامعة العريش في دعم الابتكار التكنولوجي، وتشجيع طلابها على توظيف معارفهم العلمية والتطبيقية في تطوير حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمع. ويبرز المشروع كإثبات حقيقي لقدرة الطلاب على المساهمة في تحسين جودة حياة الأفراد، لا سيما فئة ذوي الهمم، من خلال تقديم تقنيات حديثة تفتح آفاقاً جديدة للاستقلالية والحرية في الحركة.

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آلية عمل وحدة EBX الذكية وتكنولوجيا تتبع العين

يُعد مشروع EBX حلاً تكنولوجياً واعدًا يهدف بشكل أساسي إلى تمكين مرضى الشلل الرباعي من الحصول على درجة عالية من الاستقلالية وحرية الحركة، وذلك من خلال تطوير وحدة إلكترونية ذكية تقوم بتحويل الكراسي المتحركة الكهربائية التقليدية إلى كراسي متحكم بها بذكاء. تعتمد هذه الوحدة على تقنية Plug & Play، مما يسمح بتركيبها على مختلف أنواع الكراسي المتحركة الكهربائية المتاحة في الأسواق دون الحاجة إلى استبدال الكرسي بالكامل أو إجراء تعديلات هندسية معقدة ومكلفة.

تتصل الوحدة بشاشة ذكية مخصصة (Dashboard) يتم تثبيتها أمام المريض، وتعتمد بشكل أساسي على تقنية تتبع حركة العين (Eye Tracking) المتطورة. تقوم هذه التقنية بتحويل حركات العين الدقيقة إلى أوامر تحكم فورية، تتيح للمريض تحديد الاتجاهات المختلفة والتحكم في حركة الكرسي بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى استخدام اليدين أو الأطراف العلوية، مما يوفر تجربة استخدام مريحة وآمنة للمرضى الذين يعانون من إعاقات حركية شديدة.

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نظام المراقبة الذكي وتعزيز عوامل الأمان للمرضى

لا يقتصر المشروع على مجرد توفير وسيلة تنقل ذكية، بل يتضمن أيضاً تطبيقاً ذكياً مخصصاً للمرافقين ومقدمي الرعاية الصحية، يتيح لهم متابعة حالة المريض عن بُعد ومراقبة أداء النظام بشكل مستمر. يساهم هذا التطبيق في تعزيز عوامل الأمان والاطمئنان، حيث يمكّن المرافقين من تتبع موقع المريض وحركته، وتقديم الدعم اللازم له فور ظهور أي ملاحظات أو استجدات في حالته الصحية أو أداء الكرسي المتحرك.

يتميز مشروع EBX بتقديمه منظومة تكنولوجية متكاملة تجمع بين مكونات الهاردوير (الأجهزة المادية) والسوفت وير (البرمجيات) في حزمة واحدة متماسكة. هذا التكامل يوفر حلاً مبتكراً وعملياً واقتصادياً، خاصة عند مقارنته بالحلول العالمية الأخرى التي غالباً ما تكون مرتفعة التكلفة ومعقدة في التركيب. يتيح هذا النهج الاقتصادي الاستفادة من الكراسي المتحركة الكهربائية المتاحة بالفعل لدى الأسر، من خلال إضافة الوحدة الذكية إليها، مما يلغي الحاجة إلى شراء كرسي ذكي جديد وغالي الثمن.

توجيهات الدكتور وجيه العسكري نحو اقتصاد المعرفة والابتكار

أعرب الدكتور وجيه أحمد العسكري، رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه العميم بما يحققه طلاب وخريجو جامعة العريش من إنجازات علمية وتكنولوجية على المستوى الدولي، مشيداً بالفريق الفائز والقائمين على تطوير مشروع EBX. هنأ العسكري الفريق على هذا التميز، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية، مؤكداً أن الجامعة تضع دعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.

أكد رئيس الجامعة أن جامعة العريش تحرص دائماً على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، وتشجيع الطلاب على تطوير مشروعات تكنولوجية تقدم حلولاً حقيقية وملموسة للتحديات المجتمعية الملحة. وأضاف أن استمرار الجامعة في دعم مشروعات الطلاب المتميزة والعمل على تطويرها يهدف إلى تحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ والتسويق التجاري، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية المصرية.

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يأتي هذا التميز في تزامن مع توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف تعزيز مكانة مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية. ويعد حضور جامعة العريش بالمركز الثالث في مسابقة البريكس في جنوب أفريقيا علامة فارقة في خريطة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويعكس قدرة المؤسسات التعليمية المحلية على المنافسة العالمية وإنتاج تقنيات تلبي احتياجات البشر وتحسن من جودة حياتهم.