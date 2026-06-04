جامعة طنطا: إنجاز علمي جديد يعزز مكانة البحث العلمي المصري دولياً

تجاوزت جامعة طنطا حواجز التميز البحثي الدولية، حيث شارك الدكتور يحيى أحمد شعبان النجار في فريق بحثي دولي لاكتشاف رائد في مجلة عالمية.

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تحقيق إنجاز علم ي جديد يعزز مكانة البحث ال علم ي المصري دولياً، حيث شارك الدكتور يحيى أحمد شعبان النجار، أستاذ بيولوجيا النحل بكلية العلوم، في فريق بحثي دولي ضم علم اء من الصين والولايات المتحدة وألمانيا، للتوصل إلى اكتشاف رائد نُشر في مجلة عالمية، لإعادة صياغة الفهم التقليدي لآلية تطور ملكات نحل العسل، والذي أثبت أن تطور الملكات لا يتوقف فقط على الغذاء الملكي كما كان يعتقد لعقود، بل يمتد إلى الدور الهندسي الحيوي للشغالات في بناء بيوت ملكية ذات خصائص فيزيائية وكيميائية دقيقة توجه نمو اليرقة جينياً؛ ليمثل هذا الإنجاز شهادة حية على ريادة الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة المجموعات البحثية الدولية لفك أعقد الألغاز البيولوجية.

توجيهات جامعة طنطا هنأ رئيس الجامعة الدكتور يحيى النجار على تميزه البحثي وتتويجه الدولي اللاحق بالجائزة الذهبية من جمهورية، وذلك خلال احتفال رسمي أقيم بحضور رئيسة جمهورية سلوفينيا ووزير الزراعة السلوفيني. وتم تسليم الجائزة سفيرة جمهورية مصر العربية في سلوفينيا. مؤكداً أن الجامعة ستظل بيئة خصبة لدعم المبدعين ورفع راية مصر في المحافل العالمية.

تحرك تنفيذي عاجل من جانبه، أوضح الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نشر هذا البحث في أرقى المجلات العلمية هو ثمرة لاستراتيجية الجامعة في عولمة الأبحاث والتوأمة مع كبرى المراكز البحثية العالمية، مشيراً إلى أن الدراسة قدمت إطاراً فلسفياً جديداً يثبت أن البيئات التي تصنعها الكائنات الاجتماعية هي عناصر فاعلة تتحكم في التطور وليست مجرد حاضنات سلبية. وأكد أن قطاع البحوث مستمر في دعم مثل هذه الدراسات المبتكرة التي تساهم مباشرة في رفع التصنيف الدولي للجامعة.

رفع كفاءة الخدمات يذكر أن الدكتور يحيى النجار مصنف ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، ويمتلك سجلاً حافلاً بـ 88 بحثاً دولياً، وقد شمل الفريق البحثي مؤسسات مرموقة منها الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية وجامعتي توبنغن الألمانية وكاليفورنيا الأمريكية، مما يجعل هذا التعاون نموذجاً للتميز البحثي العابر للقارات





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