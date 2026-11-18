جامعة المنوفية تحتضن ملتقى التوظيف الثاني بكلية التربية للطفولة المبكرة بمشاركة وزارات التضامن والعمل، بهدف ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل ودعم ريادة الأعمال.

أقامت جامعة المنوفية ملتقى التوظيف الثاني بكلية التربية للطفولة المبكرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط بين الخريجين ومؤسسات سوق العمل المختلفة. حضر فعاليات هذا الحدث الهام الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، بالإضافة إلى الدكتور منصور محمد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. كما شاركت الدكتورة إيناس سعيد، عميدة الكلية، والدكتور هادى أبو عاشور، مدير وحدة الخريجين، في دعم هذه المبادرة الاستراتيجية.

رؤية الجامعة لتعزيز قابلية توظيف الخريجين

أكد الدكتور أحمد القاصد أن ملف توظيف الخريجين يُعد مؤشراً حاسماً لنجاح العملية التعليمية وربطها بمتطلبات سوق العمل الحديثة. وأشار إلى أن دور الجامعة لا ينتهي عند تخرج الطلاب، بل يمتد ليشمل دعمهم وتأهيلهم لفرص جديدة تناسب تخصصاتهم ومهاراتهم. ووصف الملتقى بأنه منصة فعالة للتواصل المباشر بين الكفاءات الشابة وجهات العمل، مما يتيح للمؤسسات التعرف على المواهب المتاحة والخريجين اكتشاف متطلبات الوظائف الحالية.

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الشراكات مع الجهات الحكومية لدعم ريادة الأعمال

جاء الملتقى بمشاركة مكثفة لكل من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ووكيل وزارة العمل بالمنوفية، ممثلي جهاز تنمية المشروعات، وعدد من المدارس والحضانات الحكومية والخاصة. وأكد الدكتور القاصد أهمية هذا التكامل في دعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، لتشجيع الخريجين على التفكير في إقامة مشروعات صغيرة ومتخصصة. وأضاف أن هذا الدعم يفتح مسارات مهنية متنوعة لا تقتصر على فرص التوظيف التقليدية فحسب.

توسيع جسور التواصل مع سوق العمل المحلي

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيناس سعيد أن الكلية تسعى جاهدة لدعم خريجيها وتعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية والتربوية التي تستوعب تخصصات الكلية. ولفتت إلى أن مشاركة المدارس والحضانات تتيح للخريجين فرصة التعرف المباشر على فرص العمل والتواصل مع مسؤولي التوظيف، مما يدعم انتقالهم السلس إلى الحياة المهنية. مؤكدةً استمرار الجهود لتوفير المبادرات التي تعزز فرصهم المهنية.

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تكريم المبادرين والاحتفاء بالتميز الأكاديمي

شهد الملتقى تكريم جميع المشاركين في تنظيم الحدث، حيث تم إهداؤهم دروع تكريم وشهادات تقدير تقديراً لمجهوداتهم. كما هنأ رئيس الجامعة الطالبتان الأوائل على الكلية، تأكيداً على أهمية التميز الأكاديمي كخطوة أولى نحو النجاح المهني. هذا وقد تفقد الدكتور أحمد القاصد المعرض الطلابي المصاحب للحدث، والذي ضم مجموعة متنوعة من المنتجات والأعمال الطلابية التي تجسد إبداعهم ومهاراتهم العملية.

ربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية المستدامة

وفي ختام الفعاليات، لفت الدكتور القاصد الانتباه إلى أهمية دعم الأفكار والمشروعات الطلابية وتشجيعهم على تحويل مهاراتهم إلى منتجات قابلة للتطبيق. وأكد أن هذا النهج يسهم في تعزيز ثقافة العمل وريادة الأعمال، ويربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل بدقة. كما حضر فعاليات الملتقى وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من خريجي الكلية، في إطار حرص الجامعة على تحويل مخرجات التعليم إلى فرص مهنية حقيقية.