جامعة العاصمة تفتتح مشروع منظومة كاميرات المراقبة بكليات التربية الموسيقية والتربية الفنية والفنون الجميلة بالزمالك

جامعة العاصمة تفتتح مشروع منظومة كاميرات المراقبة بكليات التربية الموسيقية والتربية الفنية والفنون الجميلة بمنطقة الزمالك، وذلك في إطار خطة الجامعة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة ورفع كفاءة البنية التحتية داخل الحرم الجامعي. تم تركيب 41 كاميرا بكلية التربية الموسيقية، و59 كاميرا بكلية التربية الفنية، إلى جانب 50 كاميرا بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وذلك لضمان تغطية شاملة للمداخل والمخارج والممرات والمنشآت الحيوية داخل الكليات.

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة مشروع منظومة كاميرات المراقبة بكليات التربية الموسيقية والتربية الفنية والفنون الجميلة بمنطقة الزمالك، وذلك في إطار خطة الجامعة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة ورفع كفاءة البنية التحتية داخل الحرم الجامعي.

ورافقه خلال فعاليات الافتتاح السادة العمداء الدكتورة شيرين عبد الوهاب عميد كلية التربية الموسيقية، الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية، الدكتور ياسر السيد عميد كلية الفنون الجميلة، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، مسئولي الإدارة الهندسية. وشملت أعمال المشروع تركيب 41 كاميرا بكلية التربية الموسيقية، و59 كاميرا بكلية التربية الفنية، إلى جانب 50 كاميرا بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، بما يضمن تغطية شاملة للمداخل والمخارج والممرات والمنشآت الحيوية داخل الكليات، حيث تم تزويد الكليات بمنظومة متكاملة من كاميرات المراقبة الحديثة بهدف دعم منظومة التأمين والمتابعة وتحقيق بيئة تعليمية آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين





