مجلس جامعة الدول العربية يدين بشدة الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ويحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ويتطلب التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بأشد العبارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس ، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من المرضى والأطقم الطبية. جاء هذا الموقف الرسمي في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل الحماية الخاصة للمنشآت الطبية والعاملين فيها، وذلك في سياق التصعيد المستمر في القطاع.

انتهاكات القانون الدولي ومخاطر الشتاء

أكد المجلس في بيان صادر عنه بشأن الأوضاع في قطاع غزة، إدانته استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف خيام النازحين ومناطق إيوائهم. يعكس هذا الوضع قلقاً بالغاً إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وما تواجهه الأسر النازحة من ظروف معيشية بالغة القسوة مع حلول فصل الشتاء، حيث تستمر القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء.

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تشمل هذه القيود بشكل خاص الخيام والكرفانات والبيوت المتنقلة، فضلاً عن المعدات والإمدادات الطبية الضرورية. حذر المجلس من تفاقم الكارثة الإنسانية جراء غياب المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، مما ينطوي على مخاطر جسيمة على حياة المدنيين، لا سيما الأطفال والرضع، واحتمالات تكرار المشاهد المأساوية لفقدان أرواحهم جراء البرد القارس وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

الالتزامات والاتفاقيات الدولية الملزمة

شدد المجلس على ضرورة استجابة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لدعوات المجتمع الدولي والنداءات الصادرة عن مجلس السلام بشأن عدم كفاية المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى القطاع.طالب المجلس إسرائيل بالوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، والتي تشمل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية.

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وتتضمن هذه الالتزامات ضمان التدفق الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود أو عوائق، بما يشمل مستلزمات الإيواء والتعافي المبكر والمواد والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الاتفاق تيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية وتمكينها من أداء مهامها دون عوائق، لضمان وصول الدعم اللاقي للسكان المتضررين.

المسؤولية الأمريكية والضغوط الدولية

أوضح مجلس جامعة الدول العربية أن هذه الالتزامات تمثل استحقاقات أساسية للمرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب الشاملة، وكان يتعين الوفاء بها منذ توقيع الاتفاق. وشدد على أنه لا يجوز استمرار إرجائها أو إخضاع الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة لأي شروط أو اعتبارات سياسية أو أمنية، أو ربطها بالتقدم في تنفيذ المراحل اللاحقة من الخطة.

ودعا المجلس الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام إلى تكثيف جهودهما لضمان التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتنفيذ الكامل والدقيق لهذه الاستحقاقات. يتطلب ذلك ممارسة الضغوط اللازمة لإزالة جميع القيود والعوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية وتوفير مقومات الحياة الأساسية لسكان القطاع، بما يحفظ مصداقية التفاهمات القائمة ويحول دون تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

جهود تثبيت التهدئة ومستقبل المساعدات

أعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تقوض وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار في القطاع، وهو ما يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في خطة الرئيس ترامب الشاملة. يجدد المجلس تأكيد مواصلة الجهود، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب الشاملة بكل مراحلها.

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تتضمن هذه الجهود تكثيف الاستجابة الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مع التأكيد على أن حماية المدنيين والبنية التحتية الطبية لا تخضع لأي مفاوضات. تظل الأولوية القصوى هي ضمان تدفق المساعدات بشكل كامل وآمن، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لكل من يعاني من تبعات النزاع في قطاع غزة.