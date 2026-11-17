جامعة الإسكندرية تتعاون مع الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا لتطوير التعليم الطبي وإعداد كوادر متخصصة وفق المعايير العالمية.

وقعت جامعة الإسكندرية اتفاقية تعاون استراتيجي مع الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، بهدف تطوير منظومة التعليم و التدريب الجراحي بشكل شامل. تأتي هذه الخطوة لتعزيز البرامج الأكاديمية والمهنية لطلاب كلية الطب وطلاب الدراسات العليا والأطباء. تهدف الشراكة إلى إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية المتعارف عليها عالمياً.

التفاصيل الفنية وآلية التعاون الدولي

وقّع الاتفاقية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور بادرايج برنارد كيلي، المدير المساعد لعمليات وتخطيط الشؤون الجراحية بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا. حضر مراسم التوقيع الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. كما شارك في الحفل عدد من قيادات الكلية والجامعة وممثلي الكلية الملكية لضمان نجاح هذه الخطوة الأكاديمية المهمة.

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وتتضمن الاتفاقية تصميم وتطوير وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لطلاب الدراسات العليا في مجالات العلوم والممارسات الجراحية الأساسية. كما تهدف إلى اعتماد الدورات التدريبية المتقدمة التي تستوفي معايير الجودة التعليمية المعتمدة لدى الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا. هذا الإطار يضمن جودة المخرجات التعليمية ويرفع من كفاءة العملية التدريبية.

المواقع الرسمية وتاريخ التأسيس الأكاديمي

تأتي هذه الشراكة استناداً إلى التاريخ الأكاديمي العريق لكلية الطب جامعة الإسكندرية، التي تأسست عام 1942. تمتلك الكلية خبرات علمية وإمكانات تعليمية وتدريبية ضخمة تدعم هذا التعاون. إلى جانب ذلك، تحتل الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا مكانة دولية مرموقة باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في التعليم الطبي والعلوم الجراحية. هذا المزيج من الخبرة المحلية والمعايير الدولية يخلق بيئة مثالية للتطوير.

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المزايا المهنية وتقليل تكاليف السفر

تمنح الاتفاقية كلية الطب بجامعة الإسكندرية ترخيصاً لتقديم عدد من دورات المهارات والممارسات الجراحية. يوفر ذلك التدريب اللازم لأعضاء هيئة التدريس المرشحين لتنفيذ هذه البرامج. يعزز ذلك قدراتهم التدريسية والتدريبية ويضمن تطبيق المعايير الدولية المعتمدة بدقة. كما تشمل الاتفاقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل جامعة الإسكندرية لتصبح مركزاً معتمداً لعقد امتحانات الجزء الثاني (MRCS Part B). هذا الإجراء يفتح آفاقاً جديدة أمام الأطباء للحصول على فرص التقييم المهني وفق المعايير الدولية. كما يعزز مكانة الجامعة كمركز إقليمي للتعليم والتدريب والاختبارات المهنية في المجال الجراحي.

الأثر المستقبلي على الساحة الطبية

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم حرص الجامعة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والطبية الدولية المرموقة. أشار إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة أكاديمية ومهنية مستدامة. تتيح هذه الشراكة فرصاً متقدمة للتدريب ونقل الخبرات، وتسهم في تأهيل الأطباء الشباب للمسارات المهنية المتخصصة في المجالات الجراحية. يعكس هذا الاهتمام باستثمار الكوادر الشابة وتجهيزهم للمنافسة العالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور بادرايج برنارد كيلي عن تقديره لمستوى التعليم الطبي بكلية الطب جامعة الإسكندرية. أشاد بإمكاناتها العلمية وخبراتها الأكاديمية والتدريبية الراسخة. أكد أن التعاون يمثل بداية لمرحلة واعدة لتطوير برامج التدريب الجراحي وتطبيق أحدث المعايير الدولية. يهدف هذا المسار إلى إعداد جيل جديد من الجراحين المتميزين الذين يستوفون أعلى معايير الجودة. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في رفع كفاءة الأطباء وأعضاء هيئة التدريس، وفتح مجالات أوسع للتعاون الأكاديمي والمهني والبحثي. يدعم هذا التوجه حضور جامعة الإسكندرية بقوة على خريطة التعليم الطبي الدولي.