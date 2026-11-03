جامعة مصر للمعلوماتية تعيد تشكيل مجلس أمنائها لدعم التحول الرقمي

جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية تعقد جلسة لإعادة تشكيل مجلس الأمناء بحضور خبراء تكنولوجيا المعلومات لربط التعليم بسوق العمل.

عقدت الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الثقافة. حضر الجلسة كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات سابقًا، والدكتور إيهاب حسنين، أمين مجلس الجامعات الخاصة، وعدد من الخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلس الأمناء وقيادات الجامعة وعمداء الكليات. تمحورت الاجتماعات حول إجراءات إعادة تشكيل المجلس ورؤية الجامعة المستقبلية في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

حضور مجلس الأمناء من أبرز الخبراء

شملت قائمة الحضور من أعضاء مجلس الأمناء الدكتور شريف علي محمد حماد، وزير البحث العلمي سابقًا، وأستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بالإضافة إلى الدكتور معتز محمد حسني خورشيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة. كما حضر السفير إيهاب أحمد بدوي سيد أحمد علي، مساعد وزير الخارجية وسفير مصر بإسبانيا، والأستاذ هشام أحمد محمود عكاشة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك مصر. كما شارك الدكتور شريف محمد صلاح الدين محمد مصطفى، أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد محمد حمد علي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية.

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ضم المجلس أيضًا الدكتور خالد عز الدين إسماعيل، العضو المنتدب لشركة وايت فارما، والدكتور سعد محمد مجاهد النني، أستاذ الروبوتات وديناميكا المنظومات والتحكم بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور محمد عزت أحمد عبد الرحيم حمادي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة سكاي جروب القابضة سابقًا وخبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما حضر الدكتور أحمد خطاب فتحي خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح أحمد عمر، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور المعتز بالله أحمد طه، المشرف على قطاع مكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس.

رؤية تطوير البرامج الأكاديمية والتكامل

تناولت الجلسة الإجراءات الخاصة بإعادة تشكيل مجلس الأمناء، ومناقشة رؤية الجامعة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز دورها في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة التكنولوجيا واحتياجات سوق العمل. وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية مواصلة تطوير جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية باعتبارها إحدى المؤسسات الجامعية المتخصصة التي تستهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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شدد الوزير على أهمية التكامل بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، بما يضمن تطوير البرامج الدراسية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل وفق رؤية واضحة تستند إلى الابتكار والتميز الأكاديمي، وتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتنفيذية لأعضاء مجلس الأمناء، بما يدعم مكانة الجامعة ويعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

دور الجامعة في التحول الرقمي والقوى العاملة

ومن جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية الدور الذي تقوم به جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية في إعداد الكوادر المتخصصة القادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والجامعة، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والخبرات المتاحة بالقطاع، بما يسهم في تأهيل الشباب بالمهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل.

وشدد الوزير على أهمية مواصلة تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التكنولوجية والجامعات الدولية، بما يدعم بناء القدرات الرقمية ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي. كما أعرب الدكتور عمرو طلعت عن سعادته بالانضمام إلى مجلس أمناء الجامعة، واعتزازه بالعمل مع نخبة متميزة من الخبراء والعقول والكفاءات، مؤكدًا تطلعه إلى التعاون معهم لمواصلة مسيرة الجامعة التي انطلقت عام 2019.

وفقًا لرؤية الدكتورة ريم بهجت المؤسِّسة، تهدف الجامعة إلى إعداد جيل متميز من المتخصصين في قطاعات صناعة تكنولوجيا المعلومات، يتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية. وأشار إلى أن العقول والقدرات والخبرات البشرية تمثل الركيزة الأساسية لهذا القطاع الحيوي، معربًا عن ثقته في قدرة الجامعة، بفضل خبرات مجلس أمنائها ورؤيته، على مواصلة أداء دورها والارتقاء بمكانتها بين المؤسسات التعليمية المتخصصة.

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تكريم المؤسسين وتعزيز الشراكات المستقبلية

وجه الدكتور عمرو طلعت الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمناء، مشيدًا بالدور التأسيسي للأستاذ إسماعيل منصور في انطلاق مسيرة الجامعة، ومثمنًا إسهامات الدكتورة الراحلة ريم بهجت، الرئيس المؤسس للجامعة، ودورها في وضع أسس انطلاقها وترسيخ مكانتها منذ تأسيسها. كما عبر عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الإنجازات والتقدم في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس وإدارة الجامعة، والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة الجامعة. وأشار إلى أهمية استعراض خطة عمل الجامعة وتحديد أولوياتها التنفيذية، ومتابعة المشروعات والإنجازات المستهدفة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المجلس. هذا ما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة وتطوير أدائها الأكاديمي والمؤسسي بشكل مستدام وفعّال.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب حسنين أهمية الدور الذي تقوم به جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية في منظومة التعليم العالي، باعتبارها جامعة متخصصة في المجالات التكنولوجية. وأشار إلى أهمية استمرار تطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز ارتباطها باحتياجات سوق العمل، والاستفادة من خبرات أعضاء مجلس الأمناء، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويرسخ مكانة الجامعة ضمن منظومة التعليم العالي المصرية المتطورة.