جامعة القاهرة تطلق مسابقة للمشروعات الخضراء الذكية لتأهيل المشاركين في المبادرة الوطنية

أعلنت جامعة القاهرة، برعاية رئيسها الدكتور محمد سامي عبدالصادق، إطلاق مسابقة للمشروعات الخضراء الذكية لكلياتها ومعاهدها، بهدف تأهيل المشاريع المتميزة للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. تستهدف المسابقة منتسبي الجامعة وتشترط تقديم نماذج أولية تعتمد على التكنولوجيا الذكية وتخدم أهداف التنمية المستدامة البيئية، مع إتاحة الفرصة لعرض المشاريع أمام لجنة تحكيم متخصصة.

في إطار التزام جامعة القاهرة بدورها الريادي في دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبرعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة ، وإشراف الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعلنت الجامعة إطلاق مسابقة المشروعات الخضراء الذكية في كليات ومعاهد جامعة القاهرة .

تهدف المسابقة إلى تأهيل المشروعات المتميزة للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتأتي على هامش ندوة استضافتها الجامعة وألقاها السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية، والتي ناقشت أهمية المشروعات المبتكرة في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. أكد رئيس الجامعة أن الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة هي من أولويات الجامعة، وأنها تسعى لتوفير بيئة محفزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين لتطوير حلول عملية وذكية للتحديات البيئية والمجتمعية.

وذكر أن المسابقة تهدف لاختيار أفضل المشروعات التي تجمع بين البعد البيئي والتكنولوجي وتمتلك نماذج أولية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ذات أثر تنموي واقتصادي حقيقي. بدوره، أوضح نائب رئيس الجامعة أن المسابقة مفتوحة لجميع منتسبي الجامعة، وتشترط أن تتضمن المشروعات مخرجًا عمليًا أو نموذجًا أوليًا، وأن تخدم أحد أهداف التنمية المستدامة البيئية، مع الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا الذكية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة ونظم المعلومات الجغرافية.

وتجب أن تتمتع المشروعات بجدوى اقتصادية واضحة وقابلية للتوسع والاستدامة وإحداث أثر ملموس مدعوم بالمؤشرات والبيانات. وأضاف أن المشروعات المتقدمة ستُعرض أمام لجنة تحكيم متخصصة خلال فعالية كبرى بجامعة القاهرة، و آخر موعد للتقدم هو 1 يوليو 2026. وتبلغ قيمة الجوائز 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للثاني، و10 آلاف للثالث، بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية بقيمة 5 آلاف جنيه لكل منها.

وستتبنى الجامعة المشروعات الفائزة وتدعمها وتوفر لها الحماية القانونية وشراكة عبر شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية. تُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إحدى المبادرات الرائدة على مستوى الجمهورية لدعم المشروعات المرتبطة بالاستدامة والعمل المناخي، وتهدف إلى نشر الوعي البيئي وبناء القدرات وتشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية





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