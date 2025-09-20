جامعة دمنهور تستقبل طلابها الجدد والقدامى بقطاع النوبارية وتعلن جاهزيتها للعام الدراسي الجديد

استقبل رئيس جامعة دمنهور ونائبه لشؤون التعليم والطلاب الطلاب الجدد والقدامى في كليات قطاع النوبارية، مهنئين ببدء العام الدراسي الجديد، ومؤكدين على حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة وتطوير مهارات الطلاب، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم. كما تم التأكيد على أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية والعمل على بناء مستقبل مشرق للجامعة والوطن.

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور ، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون ال تعليم والطلاب، صباح يوم السبت الموافق 20 سبتمبر، الطلاب الجدد والقدامى في كليات قطاع النوبارية، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد . وقدما التهنئة للطلاب بمناسبة بداية العام الجامعي، متمنيين لهم عامًا أكاديميًا مليئًا بالنجاح والإبداع والعطاء. في كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور إلهامي ترابيس بالطلاب، واصفًا إياهم بقلب جامعة دمنهور النابض ومحور رسالتها ال تعليم ية.

وأكد أن انطلاق العام الدراسي الجديد يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي جامعي متطور يعتمد على الإبداع والابتكار، ويواكب التغيرات العالمية، ويهدف إلى إعداد الشباب للمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة. كما شدد ترابيس على اهتمام الجامعة بتهيئة بيئة تعليمية داعمة لنجاح الطلاب، وتساهم في تطوير مهاراتهم، مؤكدًا على تسخير كافة الإمكانات لخدمة الطلاب، بهدف تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. وأشار إلى توفير الجامعة للعديد من البرامج التدريبية من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني ومركز خدمة وتنمية المجتمع، مؤكدًا استعداد الجامعة لتقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات، وتحسين المستوى التعليمي والخدمات المقدمة. كما وجه عمداء ووكلاء الكليات بفتح أبوابهم للطلاب، للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول سريعة، والتفاعل الإيجابي معهم، لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وفعالية. من جانبه، أعرب الدكتور ماجد شعلة عن سعادته باستقبال الطلاب الجدد، وتمنى لهم التوفيق في دراستهم، ورحب بالطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب، وتعزيز حماسهم، وتهيئة أجواء إيجابية لانخراطهم في الحياة الجامعية. خلال الجولة التفقدية، قام رئيس الجامعة ونائبه بتفقد المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، وتفقدا انتظام المحاضرات، ووجها عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالالتزام بانتظام الدراسة منذ اليوم الأول. والتقى الدكتور إلهامي ترابيس بمجموعة من الطلاب، وهنأهم بالعام الجامعي الجديد، وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، وأن يكونوا قدوة حسنة، والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل الجامعة وخدمة الوطن. وأكد على أهمية تبني الجامعة للأفكار التي تصقل شخصية الطلاب وتعبر عن طموحاتهم، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية والمبادرات، مؤكدًا أن الجامعة ليست فقط للدراسة، بل لتنمية مواهب الطلاب وإثراء شخصياتهم، ونشر الوعي الثقافي والفني. ونصحه الطلاب بالاستفادة من الخدمات والدورات التدريبية التي تقدمها مراكز الجامعة، مثل المركز الجامعي للتطوير المهني ومركز خدمة وتنمية المجتمع. وتضمنت الجولة تفقد التجهيزات والترتيبات النهائية لبدء العام الدراسي، بما في ذلك صيانة المباني وتجهيز القاعات والمعامل والمكتبات، والحرص على الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعي





