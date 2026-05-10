جامعة المنيا يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير كلياتها وبرامجها التعليمية والاعتماد المؤسسي

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ، فرق لجان المراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال زيارتها الرسمية لكليات التربية النوعية والاداب وعلوم الرياضة؛ للوقوف على مدى استيفاء الكليات لمعايير ال اعتماد المؤسسي ، والاعتماد البرامجي لعدد من برامجها الأكاديمية، في إطار توجه الجامعة نحو ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وفق أحدث المعايير الأكاديمية .

تأتي الزيارة ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لجامعة المنيا، الهادفة إلى تطوير كلياتها وبرامجها التعليمية، وتحقيق التميز في مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يدعم مكانة الجامعة التنافسية على المستويين المحلي والدولي





