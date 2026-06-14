جامعة العاصمة تطلق جوائز التميز في النشر العلمي الدولي لعام 2025

أعلنت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة العاصمة عن فتح باب التقدم لجوائز التميز في النشر العلمي الدولي لعام 2025، في إطار استراتيجية الجامعة لدعم البحث العلمي والابتكار. تشمل الجوائز ثمانية فئات متنوعة تستهدف الباحثين والكليات وطلاب الجامعة وطُلاب الدراسات العليا، بهدف تعزيز النشر في المجلات العالمية المرموقة ورفع التصنيف الأكاديمي للجامعة.

في إطار استراتيجية جامعة العاصمة لدعم البحث العلمي و الابتكار وتحفيز التميز الأكاديمي، أعلنت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث فتح باب التقدم لجوائز التميز في النشر العلمي الدولي لعام 2025.

تأتي هذه الجوائز ضمن جهود الجامعة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع النشر في المجلات الدولية المرموقة، مما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالميًا وإثراء المعرفة وتلبية احتياجات المجتمع. رعت الإعلان القيادات الأكاديمية بالجامعة، حيث أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن البحث العلمي يمثل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية المؤسسية، وأن الجامعة تسعى لتوفير بيئة محفزة للإبداع ودعم الباحثين على التميز دوليًا.

بدوره، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب الرئيس للدراسات العليا والبحوث أن الجوائز تهدف إلى تكريم النماذج البحثية المتميزة في جميع التخصصات، من الباحثين الشباب إلى الأساتذة الرواد، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار. تُغطي الجوائز ثمانية فئات متنوعة، تشمل جائزة النشر العلمي الدولي للباحثين الأكثر نشرًا، وجائزة الكليات والأقسام الأكثر نشرًا، وجائزة الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وجائزة النشر في مجلات النخبة مثل Nature وScience، وجائزة الابتكارات وبراءات الاختراع، وجائزة التمويل الخارجي للمشروعات البحثية، وجائزة التميز لطلاب الجامعة، وجائزة التميز لطلاب الدراسات العليا.

وضعت كل جائزة شروطًا محددة تشمل نشر أبحاث في قواعد بيانات معترف بها مثل Scopus أو Web of Science، وانتماء الباحث الأول لجامعة العاصمة، وتوافق الإنتاج البحثي مع معايير الجودة العالمية. تتavant الفترة الزمنية من 1 يونيو 2026 حتى 31 يوليو 2026 لتلقي الطلبات، وهي متناسبة مع توقiteness الإعلان عن الجوائز لعام 2025.

تحرص الجامعة من خلال هذه المبادرة على تعزيز مكانتها الأكاديمية وتشجيع الأفراد والمؤسسات البحثية على المنافسة الإيجابية، مما ينعكس على جودة التعليم وخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جوائز التميز البحثي النشر العلمي الدولي جامعة العاصمة Scopus Web Of Science البحث العلمي الابتكار الطلاب طُلاب الدراسات العليا براءات الاختراع

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفيزياء.. اليومتنطلقت فى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 للقسم العلمي، حيث يؤدي الطلاب امتحان

Read more »

لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 62 متهما في خلية مدينة نصر لجلسة 5 سبتمبرقررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسة محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 5604 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر،

Read more »

في ذكراها.. قصة وفاة نيفين مندور المأساوية ودخولها الفن بالصدفةتحل اليوم الأحد 14 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة نيفين مندور، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1977، ورحلت عن عالمنا في 17 ديسمبر العام الماضي 2025.

Read more »

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، وسط حالة من الاهتمام والبحث المتزايد عن موعد اعتماد النتيجة وطرق الحصول عليها.

Read more »

بدء تلقي اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 بكفر الشيخأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأحد بدء تلقي طلبات الاعتذار للمعلمين والإداريين المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 2026 - الوطن

Read more »

إعلان الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2026 في مصرنشرت وزارة التربية والتعليم المصرية الجدول الرسمي المعتمد لامتحانات الثانوية العامة للعام 2025/2026، والتي ستنطلق في 21 يونيو 2026، وتشمل اختبارات للصف الثالث الثانوي بكل أنظمة التعليم المختلفة وتقيس مواد متنوعة.

Read more »