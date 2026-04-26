جامعة بورسعيد تجري أول عملية استئصال قولون بالمنظار بتقنيات الجراحة الدقيقة

نجاح جامعة بورسعيد في إجراء أول عملية استئصال قولون بالمنظار باستخدام أحدث التقنيات، في إطار تطوير المنظومة الطبية وتعزيز كفاءة المستشفيات الجامعية. هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في الخدمات الطبية المقدمة ويساهم في تحسين الرعاية الصحية وتقليل فترات التعافي للمرضى.

شهدت المستشفيات الجامعية في مصر تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، يعكس التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديث المنظومة الطبية ورفع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وفي إطار هذا التطور، حققت جامعة بورسعيد إنجازاً طبياً هاماً، تمثل في إجراء أول عملية استئصال قولون بالمنظار باستخدام أحدث تقنيات الجراحة الدقيقة. هذه العملية الجراحية المعقدة، التي أجريت لمريضة سبعينية، تعتبر نقلة نوعية في مجال الجراحة بالمستشفيات الجامعية، وتؤكد قدرة الأطباء المصريين على تطبيق أحدث التقنيات الطبية العالمية. لم يقتصر هذا الإنجاز على الجانب الطبي فحسب، بل يمثل أيضاً خطوة مهمة نحو تعزيز دور المستشفيات الجامعية كصروح طبية متكاملة، تقدم خدمات علاجية وبحثية وتعليمية متميزة.

إن نجاح جامعة بورسعيد في إجراء هذه العملية بالمنظار يعكس التوجه الاستراتيجي لوزارة التعليم العالي نحو تطوير المستشفيات الجامعية وتحويلها إلى مراكز طبية متخصصة، قادرة على استقطاب المرضى من مختلف أنحاء البلاد. هذا التطور يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المستشفيات الحكومية الأخرى، وتوفير خيارات علاجية متقدمة للمرضى، مما يؤدي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل فترات التعافي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة يوفر فرصاً تدريبية قيمة للأطباء والتمريض، مما يساهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لديهم. وتؤكد الجامعة على أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود فريق طبي متميز، يضم نخبة من الجراحين والاستشاريين والفنيين، الذين يعملون بتفان وإخلاص لتقديم أفضل الخدمات للمرضى. كما تولي الجامعة اهتماماً خاصاً بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، لضمان تحقيق أفضل النتائج للمرضى.

وتأتي هذه التطورات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سياق الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، حيث تشهد منظومة التعليم العالي طفرة تنموية كبيرة في سيناء ومدن القناة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية. وقد شهدت الإسكندرية أيضاً تطورات ملحوظة، حيث تم إطلاق فعاليات احتفال الإسكندرية مولد مدينة عالمية، وافتتاح معرض 20 عاماً من الحفائر في حدائق الشلالات.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن منح دراسية في الهند لمرحلة البكالوريوس والليسانس لعام 2026، وهنأ وزير التعليم العالي الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء. وتنعى وزارة التعليم العالي الأستاذ الدكتور صبحي غنيم رئيس جامعة المنوفية الأسبق. وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على حرصها المستمر على دعم المستشفيات الجامعية وتطويرها، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، ودورها الحيوي في خدمة المجتمع.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر





جامعة بورسعيد جراحة المنظار استئصال القولون التعليم العالي المستشفيات الجامعية

