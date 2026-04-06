جامعة حلوان التكنولوجية تبتكر أول سيارة جولف كهربائية محلية الصنع

نجح طلاب برنامج الأوتوترونكس بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية في تصميم وتصنيع أول سيارة جولف كهربائية متكاملة، باستخدام مكونات محلية، مما يعزز من مكانة الجامعة كمركز رائد للتعليم التكنولوجي في مصر ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

أعلنت الكلية التكنولوجية بالقاهرة – جامعة حلوان التكنولوجية الدولية عن إنجاز تاريخي يتمثل في تصميم وتصنيع أول سيارة جولف كهربائية متكاملة داخل ورش الكلية، وذلك بجهود طلاب برنامج ال أوتوترونكس ، وبالاعتماد على مكونات محلية الصنع. هذا الإنجاز، الذي حظي بدعم تقني من KoreaTech، يمثل تتويجًا لجهود متواصلة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

لم يقتصر الأمر على كونه مشروع تخرج تقليدي، بل حقق المشروع نجاحًا باهرًا في المحافل العلمية، حيث حصد المركز الأول كأفضل مشروع ابتكاري، بالإضافة إلى الفوز بالمركز الثاني في المعرض العلمي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الذي أقيم في مدينة أبو قير خلال العام الجامعي 2024/2025. يعتبر هذا الإنجاز بمثابة دليل قاطع على القدرات الإبداعية للطلاب في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، وقدرتهم على تحويل الأفكار إلى واقع ملموس، مما يعزز من مكانة الكلية كمركز رائد للتعليم التكنولوجي في مصر.\شمل المشروع تنفيذ منظومة متكاملة لتصنيع السيارة الكهربائية، بدءًا من تصميم الشاسيه وتوزيع الأحمال بعناية فائقة لضمان التوازن والاستقرار الأمثل للسيارة. تمتد العملية لتشمل تجهيز المنظومة الكهربائية، بما في ذلك تركيب نظام الجر الذي يضمن كفاءة استهلاك الطاقة ويساهم في الحفاظ على البيئة. لم يقتصر الأمر على التصميم والتصنيع، بل شمل أيضًا إجراء الاختبارات القياسية اللازمة للتأكد من مطابقة السيارة لمعايير السلامة والأداء في مختلف ظروف التشغيل، مما يضمن سلامة المستخدمين. يعكس هذا المشروع رؤية الكلية في توفير تعليم عملي يواكب أحدث التطورات في مجال صناعة السيارات الكهربائية، ويؤهل الطلاب ليصبحوا قادة المستقبل في هذا المجال. تم تنفيذ المشروع تحت رعاية كريمة من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة، وبإشراف مباشر من الدكتور خالد مصطفى منسق برنامج الأوتوترونكس، الذين وفروا الدعم الفني والأكاديمي اللازم للطلاب لتحقيق هذا الإنجاز البارز. يعكس هذا الدعم التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع.\حظي المشروع باهتمام رسمي بالغ، حيث تم عرضه واختباره بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات طلاب البرامج التكنولوجية، ودورهم المحوري في دعم مستقبل الصناعة والنقل الكهربائي في مصر. أكدت الجامعة على استمرار العمل المكثف داخل ورش الكلية لتطوير نموذج جديد للسيارة الكهربائية، يتميز بمواصفات أكثر تقدمًا وتلبيةً لاحتياجات سوق العمل المتغيرة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. هذا الإنجاز يبرهن على حرص جامعة حلوان التكنولوجية الدولية على إعداد كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا، قادرة على الابتكار والمنافسة في سوق العمل، وذلك من خلال تقديم مشروعات تطبيقية تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التحول نحو وسائل النقل النظيفة والصديقة للبيئة. يعكس هذا التوجه الاستراتيجي التزام الجامعة بتخريج مهندسين وتقنيين متميزين، قادرين على قيادة التغيير والتطور في قطاع الصناعة التكنولوجية في مصر





