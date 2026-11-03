جامعة بني سويف التكنولوجية تزور ورش أبو غاطس بالسكك الحديدية

طلبة تكنولوجيا السكك الحديدية بجامعة بني سويف يتابعون عمليات الصيانة في ورش أبو غاطس لتعزيز التعاون العلمي مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

قام طلبة برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية بني سويف التكنولوجية بزيارة ميدانية إلى ورش أبو غاطس التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك في إطار مبادرة مشتركة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون العلمي والتدريب المشترك بين القطاع التعليمي العالي والهيئة المشغلة لشبكة النقل العام الرئيسية.

تفاصيل جولة الفحص فني والصيانة

شملت الجولة التي نظمتها الهيئة اليوم، التعريف المباشر بإجراءات الفحص الفني الدقيقة التي تخضع لها القطارات، بالإضافة إلى شرح مفصل لأعمال الصيانة الدورية والإصلاحات المعقدة التي تطال الوحدات المتحركة. وكان من بين هذه الوحدات الجرار المسؤولة عن دفع القطار، والعربات المخصصة لنقل الركاب والبضائع عبر المحاور المختلفة للشبكة.

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تهدف هذه الزيارات الميدانية إلى تعريف الطلاب بشكل عملي على طبيعة المهام اليومية التي يقوم بها المهندسون والفنيون المختصون في مختلف أقسام الورش، لضمان جاهزية القطارات الفنية قبل انطلاق كل رحلة. ويعتبر الحفاظ على الكفاءة الفنية العالية للقطارات عاملاً حاسماً في دعم انتظام حركة التشغيل اليومية، وتعزيز مستويات السلامة والأمان لجميع المسافرين على الشبكة.

أهداف التعاون مع الجامعات المصرية

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لاستراتيجية التعاون المستمر والممتد مع العديد من المؤسسات التعليمية والكليات الهندسية والتكنولوجية المنتشرة في مختلف الجامعات المصرية بالمملكة. ويهدف هذا الشراكات التعليمية إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية، مما يفتح الباب أمام إتاحة فرص التدريب العملي المباشر للطلبة داخل مرافق الورش التابعة للهيئة.

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يسعى هذا النموذج من الشراكات إلى ربط المناهج الدراسية النظرية بالتطبيق العملي الميداني، بما يسهم بشكل فعّال في إكساب الطلبة المهارات الفنية المتخصصة التي يحتاجونها لسوق العمل. ويعتبر إعداد كوادر شابة من الخريجين القادرين على المشاركة الفعالة في جهود التطوير المستمر التي تشهدها منظومة السكك الحديدية المصرية هدفاً استراتيجياً على المدى الطويل.

تأثير التدريب على كفاءة السكك الحديدية

تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات التشغيل الواقعي، مما يضمن تخريج جيل من المهندسين والفنيين المستعدين لتحديات العمل في قطاع البنية التحتية الحيوية. وتعكس هذه الجهود التزام الهيئة بتحديث المهارات البشرية لدعم تحديث المنظومة التقنية واللوجستية للسكك الحديدية في مصر.