جامعة المنوفية تستضيف ندوة حول قيم الوسطية والانتماء الوطني

نظمت جامعة المنوفية ندوة تثقيفية هامة حول قيم الوسطية والانتماء الوطني، بمشاركة وزير الأوقاف ورئيس الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية والطلاب. ركزت الندوة على أهمية الوعي في بناء الإنسان وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودور الجامعات في ترسيخ هذه القيم لدى الشباب.

شهدت فعاليات ندوة تثقيفية هامة ب جامعة المنوفية ، أقيمت تحت عنوان «قيم الوسطية و الانتماء الوطني لدى شباب الجامعة»، بمشاركة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، وذلك ضمن احتفالات الجامعة بعيدها الخمسين.

وقد حضر الندوة نخبة من القيادات الأكاديمية والدعوية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. تم استقبال وزير الأوقاف من قبل رئيس الجامعة، حيث تم الترحيب به وتقييم مشاركته في احتفالات الجامعة. بدأت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور حسن خطاب كلمة ترحيبية بالحضور. ركزت الكلمات التي ألقاها رئيس الجامعة ووزير الأوقاف على أهمية الوعي في بناء الإنسان وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودور الجامعات في ترسيخ قيم الوسطية والانتماء الوطني لدى الشباب.

وأكد رئيس الجامعة أن الوعي هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، والطريق الأول لتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، مشيرًا إلى أن الجامعات تضطلع بدور محوري في ترسيخ مفاهيم الوسطية والانتماء الوطني لدى الشباب، وبناء الشخصية القادرة على خدمة المجتمع. من جانبه، أكد وزير الأوقاف على حرص وزارة الأوقاف على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المجالات العلمية والدعوية، مشيرًا إلى أن بناء الوعي الوطني هو مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات.

وتناول الوزير مفهوم الانتماء والوسطية من خلال قراءة تحليلية لتاريخ العمارة الإسلامية، مستشهدًا بمسجد السلطان حسن بالقاهرة كنموذج للعمارة الإسلامية التي تجسد منظومة متكاملة من القيم الحضارية والإنسانية. واستعرض الدكتور الأزهري دلالات اختيار مسجد السلطان حسن ضمن برنامج زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى القاهرة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس رمزية عميقة لمعاني الوسطية والهوية الحضارية المصرية. كما ربط الوزير هذه القيم بتجارب وطنية معاصرة، مشيرًا إلى أهمية البناء القائم على التخطيط والعلم والإخلاص في مواجهة التحديات.

وفي ختام الندوة، تم تكريم وزير الأوقاف بدرع جامعة المنوفية تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي. وقد اتسمت الندوة بأسلوب حواري تفاعلي، حيث شهدت نقاشات ثرية بين الوزير والطلاب، مما يعكس وعي الشباب المصري وحرصه على البناء والتنمية. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود جامعة المنوفية المستمرة لتعزيز قيم الانتماء والوسطية لدى طلابها، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جامعة المنوفية وزارة الأوقاف الوسطية الانتماء الوطني الشباب

United States Latest News, United States Headlines