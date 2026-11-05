جامعة بورسعيد تعزز التدريب والتطوير للكوادر البشرية والطلاب

جامعة بورسعيد تنظم دورات تدريبية متنوعة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التعليمية لتحديث المهارات الأكاديمية والإدارية.

تواصل جامعة بورسعيد تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير القدرات البشرية، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تستهدف أعضاء الجهاز الإداري وهيئة التدريس والطلاب. ويأتي هذا الحراك التدريبي في إطار التعاون بين المراكز والوحدات التدريبية بالجامعة وعدد من المؤسسات المصرفية، بهدف الارتقاء بالأداء الإداري والأكاديمي في المؤسسة التعليمية.

رؤية القيادة الجامعية في الاستثمار البشري

أكد الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن الاستثمار في بناء الإنسان والتطوير المستمر للقدرات وتمكين الكفاءات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء الجامعي. وأشار إلى أهمية توفير فرص مستمرة للتعلم والتأهيل المهني، وبرامج تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لمختلف فئات منتسبي الجامعة، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على مواكبة التطورات في بيئة العمل.

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تطوير حوكمة المخازن والإدارة الإدارية

نظمت وحدة تدريب جامعة بورسعيد بالمركز الجامعي للتطوير المهني ورشة تدريبية بعنوان "حوكمة إدارة المخازن بجامعة بورسعيد"، بحضور الأستاذة سامية المصلحي، أمين عام الجامعة. وتناولت الورشة التعريف بلائحة المخازن، واستعراض أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه منظومة العمل، ومناقشة آليات التعامل معها، بما يسهم في تطوير الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة الإدارة والرقابة.

تأهيل كوادر كلية الهندسة إدارياً ومهنياً

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل لأعضاء الجهاز الإداري بكلية الهندسة، الذي نظمته وحدة تدريب جامعة بورسعيد بمقر المركز الجامعي للتطوير المهني، بالتعاون مع الكلية، واستمر البرنامج ثلاثة أيام. واستهلت الفعاليات بكلمات للأستاذة الدكتورة هبة سليمان، مدير التدريب ومدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والأستاذة الدكتورة رانيا عبد الله، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة، مؤكدين أهمية التطوير المستمر وبناء القدرات في دعم التميز المؤسسي والمهني.

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تعزيز الوعي المالي لدى طلاب التجارة

امتدادًا لدور المركز الجامعي للتطوير المهني في تأهيل الطلاب لسوق العمل، نُظمت ورشة عمل بكلية التجارة بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي المصري، تناولت أهمية الشمول المالي ومبادئ الصيرفة الإسلامية. وتولى التدريب الأستاذ محمود عماد الدين، مدير خدمة العملاء ببنك فيصل الإسلامي المصري، والأستاذ أحمد العزبي، ممثل خدمة العملاء بالبنك، حيث استعرضا مفاهيم الشمول المالي وأهميته في تعزيز الوعي بالخدمات المصرفية.

تحديث المهارات الرقمية لأساتذة الجامعة

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد، بالتعاون مع وحدة تدريب الجامعة بالمركز الجامعي للتطوير المهني، دورة تدريبية بعنوان "استخدام التكنولوجيا في التدريس"، يومي 3 و4 نوفمبر. وقدمت فعاليات الدورة الدكتورة ليندا نبيل، الأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، وتناولت عددًا من المحاور والتطبيقات العملية المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، والتعرف على الأدوات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.