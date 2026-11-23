جامعة بورسعيد توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعة البلجيكية وتجسد حضورها العالمي بمركزها الثامن في الأمن السيبراني وندوة الخط العربي.

تواصل جامعة بورسعيد خطتها الطموحة للانفتاح الأكاديمي والثقافي، من خلال تعزيز روابط التعاون مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، وإبراز مكانتها في المحافل الدولية المتخصصة. وقد أكد ذلك من خلال استقبال رئيس الجامعة للدكتور شريف صالح للأكاديمي البلجيكي إيمون كرايل ، مما يعكس التزام المؤسسة بتوسيع آفاق البحث العلمي وتبادل الخبرات.

في خطوة تعزز من حضورها العالمي، أحرزت جامعة بورسعيد المركز الثامن عالميًا في مسابقة للأمن السيبراني، ضمن مشاركة تضامنت فيها فرقها المتميزة مع عدد كبير من المشاركين. كما تم الحديث عن دور مستشفى الجامعة في منظومة التأمين الصحي، مما يوضح تعدد المجالات التي تسعى فيها الجامعة لتحقيق التميز والريادة.

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تفاصيل الشراكة مع الجامعة البلجيكية

استقبل الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، في مكتبه الأكاديمي الأستاذ الدكتور إيمون كرايل من جامعة جنت البلجيكية، والمتخصص في الدراسات العربية، لبحث آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين. جاء هذا اللقاء في إطار استراتيجية جامعة بورسعيد لتعزيز انفتاحها الثقافي على الجامعات الدولية وتوسيع مجالات تبادل الخبرات.

تناول اللقاء سبل تطوير الشراكة القائمة وفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك، من خلال تفعيل برامج الإشراف الأكاديمي المشترك والتوسع في المشروعات والأبحاث العلمية المشتركة. وشدد الطرفان على تعزيز فرص تبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في الانتقال بالتعاون إلى شراكات تنفيذية وبحثية مستدامة تحقق أهداف المؤسستين الأكاديميتين.

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الندوة الدولية حول جماليات الخط العربي

عقب اللقاء، نظمت جامعة بورسعيد ندوة دولية تحت عنوان "كوكب الخطاطين.. مسيرة الخط العربي عبر العالم"، حاضر فيها البروفيسور إيمون كرايل. جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد كامل فرح المشرف على قطاع المشروعات البيئية والعلاقات الدولية، والأستاذ الدكتور بدر عبد العزيز بدر عميد كلية الآداب.

افتتحت الندوة آفاقاً فكرية وثقافية حول رحلة الخط العربي وانتشاره عبر العالم، بما يمثله من قيمة فنية وحضارية تتجاوز حدود اللغة والكتابة. وأكد المتحدث أن الخط العربي أحد أبرز تجليات الهوية العربية، وفن بصري يجسد جماليات الحرف والتناسق والإبداع، مما يجعله أداة قوية للحوار الثقافي العالمي.

الأثر الثقافي والتفاعل الدولي

تناولت الندوة كيفية تقديم جماليات الخط العربي لجمهور من خلفيات لغوية وثقافية مختلفة لا يتحدث العربية، مع استكشاف قدرة الحروف على مخاطبة الذائقة الجمالية دون اشتراط فهم المعنى اللغوي. وأكدت المناقشات أن الخط العربي يمتلك مقومات التحول إلى لغة فنية عالمية قادرة على تجاوز الحواجز الثقافية وخلق مساحات للحوار بين الشعوب.

قدم الندوة الدكتور أحمد عزت مسؤول المكتب الإعلامي بالمكتب الفني بالجامعة، فيما تولى إدارتها الأستاذ الدكتورة ندا الحسيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الأسبق. وقد شكل هذا النشاط الثقافي إضافة نوعية لرؤية الجامعة في تعزيز الانتماء والهوية العربية على المستوى الدولي.