جامعة القاهرة وصندوق تطوير التعليم يوقعان بروتوكولاً شاملاً لتطوير المهارات ودعم ذوي الإعاقة

جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم لإتاحة 300 ألف فرصة تدريب رقمي و500 رخصة عمل حر لضمان تأهيل الكوادر ودعم الشمول الرقمي.

وقّعت جامعة القاهرة بصفتها المؤسسة الأكاديمية الرائدة في مصر، و صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون استراتيجي جديد يهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية وتمكين الكوادر البشرية. يركز هذا الاتفاق المؤسسي على تنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية التي تطال مجالات التدريب الرقمي ، وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية اللغات، وتأهيل الخريجين لسوق العمل المتغير. يأتي هذا التوقيع في إطار السعي الحثيث لربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تفاصيل البنية التحتية للتعاون الرقمي

يضمن البروتوكول الجديد إتاحة ما يصل إلى 300 ألف فرصة تدريب رقمي لمنسوبي جامعة القاهرة، ويشمل ذلك أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، بالإضافة إلى الطلاب. كما يستهدف الاتفاق توفير 500 رخصة دولية مخصصة لمجال العمل الحر (Freelancing)، مما يعزز فرص الاستقلال الوظيفي للمشاركين.

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يتمثل المحور الأبرز في الخطة الاستراتيجية للصندوق والجامعة في تأهيل جامعة القاهرة لتصبح أول جامعة مصرية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة. يشمل ذلك تهيئة المباني الجامعية وتجهيزها بأنظمة وأجهزة صوتية مساعدة مخصصة للمكفوفين وضعاف البصر. تهدف هذه الإجراءات التقنية إلى توسيع فرص التدريب والتأهيل التكنولوجي لهذه الفئة وضمان اندماجها الكامل في الحياة الأكاديمية.

موقف قادة الجامعة والصندوق الاستراتيجي

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال مراسم التوقيع بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة جوهرية نحو شراكة مؤسسية فاعلة. أشاد رئيس الجامعة بجهود صندوق تطوير التعليم في الارتقاء بمنظومة التعليم وتنمية المهارات، مؤكدًا أن البروتوكول يستثمر في البنية البشرية وربط البحث العلمي بواقع سوق العمل. وصف الدكتور محمد سامي عبد الصادق إتاحة الـ 300 ألف فرصة التدريب الرقمي بأنها إضافة نوعية لبناء القدرات، مما يمكن الأكاديميين والطلاب من مواكبة تحولات الذكاء الاصطناعي.

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من جانبها، أعربت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن اعتزازها بهذا التعاون مع جامعة القاهرة. وصفته الدكتورة رشا شرف بأنها "القوة الناعمة الحقيقية لمصر" وقاطرة للعلم والابتكار، نظراً لتاريخها الأكاديمي العريق ودورها المحوري في إعداد الأجيال القيادية. أكدت الدكتورة رشا شرف على رغبة الصندوق في تحقيق نتائج ملموسة للمستفيدين من خلال الاستفادة من الإمكانات البحثية للجامعة والشراكات المتخصصة للصندوق.

التأثير العملي والإجراءات المستقبلية

يشمل البعد العملي للاتفاق إطلاق مبادرات موازية مثل "مرصد جامعة القاهرة لاستشراف وظائف المستقبل"، الذي يهدف إلى ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات التنموية المستقبلية. كما تستمر الجامعة في دعم "بيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي" التي تسعى لتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة المصرية. بالإضافة إلى منصة "أثر" التي تعزز مشاركة الطلاب في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مما يعزز ريادة الجامعة أكاديمياً ومجتمعياً.

بالإضافة إلى الجوانب الرقمية، يركز البروتوكول بشدة على الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة. يتضمن ذلك تطوير منظومة الإتاحة داخل الحرم الجامعي بالكامل، وتركيب أنظمة إرشادية صوتية تساعد المكفوفين وضعاف البصر على الحركة المستقلة والآمنة. تهدف هذه الخطوة التقنية إلى إزالة العوائق المعمارية والمعرفية، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات التعليمية والتدريبية لجميع منسوبي الجامعة دون استثناء.