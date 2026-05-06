جثة مقتول في العامرية وتحديات المعاشات وافتتاح مؤتمر الكنيسة القبطية في أوروبا

تم العثور على جثة مقتول في العامرية، بينما يواجه المواطنين صعوبات في صرف المعاشات، وفي الوقت نفسه، افتتح البابا تواضروس الثاني مؤتمر إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، حيث ناقش دور الكنيسة في بلاد المهجر وأهمية التكامل بين الإيبارشيات.

تم العثور على جثة شخص مقتول في منطقة العامرية غرب الإسكندرية، في حادثة مأساوية أثارت موجة من القلق بين سكان المنطقة. وأفادت مصادر أمنية بأن الجثة كانت ملقاة في منطقة نائية، وقد تم نقلها إلى مستشفى العامرية المركزي لإجراء التحريات اللازمة.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد المعاشات أن عدداً كبيراً من المواطنين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية، مما أدى إلى حالة من الاستياء العام. وأشار إلى أن هذه المشكلة ناتجة عن تعقيدات إدارية وتأخيرات في المعاملات، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لحلها.

وفي الوقت نفسه، افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس، مؤتمر إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، وذلك في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بڤينيسيا في مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا. يشارك في المؤتمر الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، ٣٠ من الآباء المطارنة والأساقفة، بينهم سكرتارية المجمع المقدس، بينما اعتذر بعض الآباء عن عدم الحضور لظروف صحية.

وفي كلمته الافتتاحية، تناول قداسة البابا الدور الرعوي والروحي الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلاد المهجر، مشيراً إلى ما تتميز به من الحفاظ على الإيمان الأرثوذكسي الأصيل، وارتباط أبنائها بالكنيسة الأم، إلى جانب اهتمامها بالخدمة الرعوية والتعليم الكنسي وخدمة الأجيال الجديدة في المجتمعات المختلفة. وأكد قداسته على أهمية التكامل بين الإيبارشيات القبطية في الخارج، والعمل بروح المحبة والوحدة، بما يسهم في تقديم صورة حية للكنيسة القبطية ورسالتها الروحية والإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني افتتح في أكتوبر من عام ٢٠٢٣ مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا في مدينة ڤينيسيا، الإيطالية التي تحتضن جسد القديس مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، ودشن الكاتدرائية التي حملت اسم القديس مار مرقس، في اليوم التالي للافتتاح، ويشرف على المقر نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا. وفي سياق متصل، أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الضحية وظروف الجريمة، بينما طالب نشطاء حقوقيون بتسريع الإجراءات لضمان العدالة للمتضررين.

كما أكدت وزارة الداخلية أنها تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة الجريمة وضمان أمن المواطنين في جميع أنحاء البلاد. ومن جانب آخر، أكد خبراء اقتصاديون أن الأزمة المالية التي يعاني منها بعض المواطنين يمكن حلها من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جثة مقتول العامرية معاشات البابا تواضروس الثاني كنيسة قبطية

United States Latest News, United States Headlines