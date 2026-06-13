جدل في مصر around تحويل الدعم السلعي إلى محفظة سلعية إلكترونية

نقاش برلماني مصري حول مقترح جديد يهدف إلى استبدال الدعم السلعي التقليدي بنظام محفظة سلعية إلكترونية بقيمة 325 جنيه، بين مؤيدين يرون فيه凿定ًا لاختيار المستهلك ومعارضين يحذرون من مخاطر التضخم وخسارة القيمة الشرائية.

في تطور اقتصاد ي ملحوظ، شهدت الساحة ال مصر ية نقاشًا حادًا حول مشروع تحويل نظام الدعم السلعي إلى دعم نقدي. وقد كشف النائب أحمد الجبيلي عن تفاصيل هذا المشروع المقترح، مشيرًا إلى أنه لن يعني منح أموال نقدية مباشرة للمواطنين، بل سيتم توزيع "محفظة سلعية" إلكترونية بقيمة ثابتة تبلغ حوالي 325 جنيهًا شهريًا، تتيح للمستفيد شراء مجموعة محددة من السلع الأساسية من المنافذ الرسمية المعتمدة من الدولة.

يهدف هذا النظام إلى إعطاء المواطن حرية الاختيار ضمن قائمة السلع المدعومة، مع ضمان不至于万能ublicznego إلى المغالاة في الأسعار، حيث سيكون البيع عبر قنوات حكومية تخضع لأسعار تنظیمها الدولة. وقد أكد الجبيلي أن هذا التحول لن يؤدي إلى موجات تضخم جديدة، لأن السلع ستُباع بأسعار ثابتة ومحددة في المنافذ الرسمية، داعيًا إلى إجراء حوار وطني شامل حول آليات تطبيق النظام وقيمته المستقبلية، خاصة في ظل تقلبات أسعار السوق العالمية.

في المقابل، أعترض النائب ياسر قورة على الفكرة محذرًا من أن تحويل الدعم إلى شكل نقدي أو شبه نقدي قد يكون عرضة لالتهامه بفعل التضخم المرتفع، مما يزيد العبء على الأسر محدودة الدخل. ويرى قورة أن النظام الجديد قد لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، وقد يفقد فعالياته إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية دون مراجعة قيمة الدعم، مما يضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وبهذا يبرز الخلاف بين مؤيد يرى في المشروع خطوة نحو ترشيد الإنفاق الحكومي وتمكين المستهلك، ومعارض يخشى أن يكون جسرًا نحو مزيد من الضغوط المعيشية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة





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مصر الدعم النقدي المحفظة السلعية التضخم البرلمان المصري

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