جدل حول صحة ترامب.. هل غفا الرئيس الأمريكي مجدداً خلال إعلان رسمي؟

أثار ظهور علامات الإرهاق على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إعلان عن اتفاق مع شركة أدوية جدلاً واسعاً، مما يجدد التساؤلات حول صحته وقدرته على التركيز، خاصةً مع تصاعد التوترات السياسية الداخلية والخارجية.

في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، البالغ من العمر 79 عاماً، في حالة من ال إرهاق الشديد، وربما الغفو، خلال حدث رسمي هام.

فقد ظهرت علامات التعب الواضحة على الرئيس ترامب أثناء إعلانه المتلفز عن اتفاقية جديدة مع شركة الأدوية Regeneron داخل المكتب البيضاوي. وخلال كلمته، لوحظ إغلاق عينيه بشكل متكرر لفترات قصيرة، قبل أن يعاود فتحهما، في مشهد أثار دهشة الحاضرين من أعضاء حكومته ومسؤولي الشركة. هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق وأن تعرض الرئيس ترامب لمواقف مشابهة في الآونة الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول حالته الصحية وقدرته على تحمل أعباء منصبه.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة للرئيس ترامب، خاصةً بعد اعتياده على وصف الرئيس السابق جو بايدن بـ'النعسان'، في محاولة منه للتقليل من شأنه. إلا أن هذه الانتقادات عادت لتطارد ترامب نفسه، بعد تكرار ظهور علامات الإرهاق والتعب عليه خلال المناسبات الرسمية. ففي الشهر الماضي، رصد مراقبون الرئيس ترامب وهو يغفو علناً خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تحديداً أثناء حديث وزير الدفاع بيت هيغسيث عن التغطية الإعلامية للحرب المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران ولبنان.

كما لفتت الأنظار واقعة أخرى قبل أيام قليلة، حيث بدا الرئيس ترامب وكأنه غفا خلال مؤتمر صحفي يتعلق بفريق عمل ممفيس. وقد انتشر مقطع فيديو لهذه الواقعة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما زاد من حدة الجدل حول صحة الرئيس ترامب وقدرته على التركيز. بالإضافة إلى ذلك، تتزامن هذه الأحداث مع توترات متصاعدة في السياسة الخارجية الأمريكية، وخاصةً فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران.

حيث تشير التقارير إلى مواجهة شرسة بين طهران وواشنطن، مما يضع الرئيس ترامب أمام تحديات كبيرة. كما يواجه ترامب كابوساً انتخابياً محتملاً، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجعاً في شعبيته، مما يهدد فرصته في الفوز بولاية رئاسية ثانية. وفي سياق آخر، يطرح الرئيس ترامب بدائل لمشاركة إيران في مونديال 2026، في خطوة أثارت استياءً من قبل إيطاليا التي رفضت هذا المقترح.

إن تكرار هذه المواقف، إلى جانب التصريحات المثيرة للجدل التي يطلقها الرئيس ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي، يثير تساؤلات جدية حول حالته الذهنية وقدرته على التركيز واتخاذ القرارات الصائبة. فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن 77% من الأمريكيين يحملون الرئيس ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، مما يعكس تزايد السخط الشعبي تجاه سياساته. كما أن حرب إيران تلقي بظلالها على واشنطن، وتزيد من الضغوط على الرئيس ترامب. ويبدو أن هذه التحديات المتراكمة قد تؤثر على قدرة الرئيس ترامب على قيادة البلاد بفعالية.

وتشير التحليلات إلى أن هذه الأحداث قد تكون لها تداعيات كبيرة على الانتخابات الرئاسية القادمة، وقد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي الأمريكي. كما أن هذه التطورات قد تؤثر على العلاقات الأمريكية مع الدول الأخرى، وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، يتوجه كل من ويتكوف وكوشنر إلى باكستان بقرار من ترامب، في مهمة لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، مما يثير المزيد من التساؤلات حول الأجندة السياسية للرئيس ترامب





دونالد ترامب الولايات المتحدة إيران انتخابات صحة إرهاق Regeneron المكتب البيضاوي ويتكو ف كوشنر باكستان

