جدل تحكيمي يشتعل بعد فوز الزمالك.. وإكرامي الشحات يحلل القرارات المثيرة للجدل

تحليل مفصل لتصريحات إكرامي الشحات حول التحكيم في مباراة الزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى تحذيرات الرئيس السيسي بشأن الأزمة الإيرانية وتأثيرها على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

أثار فوز نادي الزمالك على بيراميدز في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز عاصفة من الجدل ال تحكيم ي، وتناول حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إكرامي الشحات ، هذه القضية بتفصيل في تصريحات تلفزيونية مطولة.

المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدف وحيد سجله اللاعب خوان بيزيرا، شهدت لقطات تحكيمية أثارت استياءً بالغًا من جانب لاعبي بيراميدز وجهازهم الفني، وتحديدًا فيما يتعلق بصحة هدف الزمالك، حيث طالبوا باحتساب تسلل قبل تسجيله. الحكم محمود الغازي، وبعد مراجعة دقيقة باستخدام تقنية الفيديو المساعدة (VAR)، أكد صحة الهدف، مما زاد من حدة الجدل.

إكرامي الشحات لم يتردد في التعبير عن رأيه، مؤكدًا أن بيراميدز كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في منطقة الجزاء بعد إعاقة واضحة للاعب مصطفى زيكو، مشيرًا إلى أن تجاهل الحكم لهذه الحالة يثير تساؤلات جدية حول مدى العدالة في القرارات التحكيمية. وأضاف إكرامي أن عدم الاستعانة بتقنية الفيديو لمراجعة هذه اللقطة تحديدًا أمر مستغرب، خاصة وأنها كانت فرصة سانحة لتصحيح أي خطأ محتمل.

وتعمق إكرامي في تحليل هدف الزمالك المثير للجدل، موضحًا أنه على الرغم من تأكيد الحكم وتقنية الفيديو لصحة الهدف، إلا أن اللقطة لا تزال تحمل في طياتها بعض الشكوك. وأشار إلى أن الزاوية التي تم من خلالها تقييم اللقطة قد تكون غير كافية لإظهار كافة التفاصيل بشكل واضح، مما يفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة.

وأكد إكرامي على أهمية الدقة المتناهية في استخدام تقنية الفيديو، وأن تكون المراجعة شاملة من جميع الزوايا الممكنة، لضمان الوصول إلى القرار الصحيح وتجنب أي ظلم للفرق المتنافسة. كما شدد على ضرورة وجود معايير موحدة وواضحة لاستخدام هذه التقنية، بحيث يتم تطبيقها بشكل متسق في جميع المباريات، دون أي تحيز أو تفضيل. وأوضح أن عدم وجود هذه المعايير الموحدة هو أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار الجدل التحكيمي في الدوري المصري، وتأثيره السلبي على المنافسة الشريفة.

كما تطرق إكرامي إلى تأثير هذه النتائج على حظوظ الأهلي في الفوز بلقب الدوري، متسائلاً عما إذا كان فوز الزمالك قد أضعف فرص الفريق الأحمر في حسم اللقب، خاصة وأن المنافسة أصبحت أكثر شراسة وتحديًا. وفي سياق منفصل، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من التداعيات الخطيرة للأزمة الإيرانية المتصاعدة على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة ومنع تصعيدها، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في منطقة الشرق الأوسط سيكون له آثار كارثية على استقرار العالم. وأوضح أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا الأمن الإقليمي والدولي، وتسعى جاهدة للمساهمة في إيجاد حلول سلمية للأزمات والصراعات. وأشار إلى أن أمن الطاقة هو ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي لمصر، وأن أي تهديد لهذا الأمن سيؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز التعاون بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تمثل تهديدًا مشتركًا يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي، حذر الرئيس السيسي من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأختتم الرئيس السيسي حديثه بالتأكيد على أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم





