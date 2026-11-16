جدل حول تسجيلات صلاح الدولية: الفيفا يحسب 68 هدفاً مقابل 70 في الاحتفالات

تضارب رسمي بين الفيفا والاحتفالات المصرية حول أهداف محمد صلاح، حيث يحسب الاتحاد الدولي 68 هدفاً رسمياً بينما تحتفي الجهات المحلية برقم 70.

اندلع خلاف رسمي واسع حول العدد الدقيق للأهداف الدولية للاعب محمد صلاح ، بعد احتفال الجهاز الفني للمنتخب المصري به عند تسجيله هدفه رقم 70 بقميص الفراعنة، بينما أعلنت الجهات الإحصائية الرسمية أن رصيده الحقيقي يبلغ 68 هدفاً فقط. يأتي هذا الجدل عقب المباراة التي جمعمنتخب مصر بنظيره ال مالاوي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، والتي انتهت بفوز مصري كاسح بخمسة أهداف دون رد.

تضارب الأرقام الرسمية مع الاحتفالات الميدانية

سجل لاعب نادي طرابزون التركي هدفين خلال مباراة مالاوي، ما دفع اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني إلى تقديم هدية تذكارية تحمل الرقم 70 للاعب محمد صلاح، في مشهد اعتبره الكثيرون تأكيداً على انتزاعه صدارة قائمة هدافي المنتخب التاريخيين. لكن هذه الاحتفالات لم تدم طويلاً قبل أن تُنقض البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أكد أن العدد المعتمد رسمياً للأهداف هو 68 هدفاً، مما يعني بقاء المدرب السابق حسام حسن في الصدارة برصيد 69 هدفاً دولياً.

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بداية النقاش حول مباراة سوازيلاند عام 2013

بدأ هذا الجدل الإحصائي على خلفية تصريحات الناقد الرياضي خالد طلعت، الذي أوضح أن الخلاف الجوهري يكمن في مباراة ودية جمعت مصر بنظيرها من سوازيلاند (إسواتيني حالياً) في عام 2013. انتهت تلك المباراة بفوز مصري ساحق بعشرة أهداف دون رد، وسجل محمد صلاح فيها هدفين، لكن طلعت أكد أن هذه المواجهة كانت ودية وغير معتمدة من الفيفا، وبالتالي لا ينبغي إدراج هذين الهدفين ضمن السجل الرسمي للاعب.

وتابع طلعت أنه قام بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعديل الإحصاءات المنشورة على موقعه الرسمي، حيث أظهر تقرير صدر في يونيو من العام الماضي أن الهدف المسجل ضد نيوزيلندا في تصفيات كأس العالم كان هو الهدف الدولي رقم 68 للاعب محمد صلاح. هذا التعديل جاء ليتوافق مع المعايير الإحصائية الدقيقة التي تتجاهل المباريات الودية غير المعتمدة.

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تباين المواقف بين الإعلام والجهات الرقابية

أثارت تصريحات طلعت موجة من التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قسم المتابعون إلى فريقين؛ فريق رأى في التصحيح محاولة للانتقاص من إنجازات محمد صلاح، وفريق آخر اعتبر أن الدقة الإحصائية مسألة مهنية لا تتزعزع. كما طلب بعض المتابعين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التدخل لوقف أي حملات قد تستهدف رموز الكرة المصرية.

من جانبه، انتقد الإعلامي إبراهيم فايق الطريقة الغامضة التي حدّث بها الفيفا بياناته، مشيراً إلى إبقاء تاريخ التقرير القديم دون توضيح كافٍ للجمهور الذي اعتمد على الأرقام السابقة. هذا الغموض زاد من حدة الجدل وأثار استياء عدد من الإعلاميين الرياضيين الذين توقعوا شفافية أكبر في عملية تحديث السجلات الرسمية.

التناقض الداخلي والاتحاد المصري يتبنى الرقم الأصغر

زاد المشهد تعقيداً التباين الواضح في التصريحات الصادرة عن الجهة المنظمة محلياً، حيث ذكر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم الرسمي أن رصيده الرسمي يبلغ 68 هدفاً، متماشياً مع بيانات الفيفا. في المقابل، استمرت الحسابات الرسمية للاتحاد على منصات التواصل الاجتماعي في نشر صور للاعب محمد صلاح وهو يحمل قميصاً رقمه 70 عقب مباراة مالاوي، مما خلق ارتباكاً كبيراً لدى المتابعين.

هذا التناقض المحلي انضمته الاحتفالات التي نشرها نادي ليفربول الإنجليزي، الذي كان يحتفي رسمياً بوصول قائده إلى حاجز ال70 هدفاً دولياً. هذا التماهي بين الاحتفالات الدولية والمحلية من جهة، والبيانات الإحصائية الرسمية من جهة أخرى، يترك النقاش مفتوحاً حتى يتم توحيد المعايير تماماً، مع بقاء الرقم 68 هو المعتمد رسمياً حتى الآن.