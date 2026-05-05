جدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ومونوريل شرق النيل وتظيم تغطية جنازات الفنانين

يستعرض هذا التقرير أبرز التطورات في مصر، بما في ذلك الجدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتفاصيل جديدة حول مشروع مونوريل شرق النيل، وإطلاق بروتوكول لتنظيم تغطية جنازات الفنانين، بالإضافة إلى مشكلات في صرف المعاشات.

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلًا واسعًا في مصر، خاصة بعد تصريح النائبة نشوى الشريف، التي انتقدت عدم مساواة القانون بين الزوج والزوجة في حق فسخ الزواج، قائلة: «ليه الزوجة بس ومش الزوج!

». وأوضحت أن القانون الجديد يسمح للزوجة بفسخ الزواج خلال 6 أشهر دون الحاجة إلى موافقة الزوج، بينما لا ينطبق هذا الحق على الزوج، مما أثار تساؤلات حول العدالة في القانون. من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول في صحيفة «الشروق» عن تفاصيل جديدة حول مشروع مونوريل شرق النيل، حيث سيتم تطبيق 3 شرائح سعرية مختلفة، مع اشتراكات مخفضة للطلاب وكبار السن، بالإضافة إلى تشغيل مجاني لمدة 3 أيام بعد افتتاح المشروع.

وأضاف المصدر أن المشروع سيوفر خدمة نقل سريع وآمن بين مناطق شرق النيل، مما سيساهم في تخفيف الزحام المروري في القاهرة الكبرى. في سياق آخر، أعلن مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، عن إطلاق النقابة لاستمارة إلكترونية لتنظيم تغطية جنازات وعزاءات الفنانين، بدءًا من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر.

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «on e»، أن هذا البروتوكول كان من المفترض إطلاقه بعد شهر، لكن وفاة هاني شاكر عجّلت به، مشيرًا إلى أن الهدف هو تنظيم تغطية هذه الأحداث ومنع دخول منتحلي صفة المصورين الصحفيين، مثل البلوجرز وغيرهم. وأضاف أن المصورين المعتمدين سيرتدون «فيست» معينًا وامتلاكهم لبطاقة تعريف الهوية، وسيتم تخصيص أماكن محددة لتواجدهم، مما سيساعد في ضبط هذه الأحداث.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين النقابة وشركة سكنة ونقابة المهن التمثيلية، لضمان تنظيم هذه الأحداث بشكل احترافي. وفي سياق اقتصادي، كشف نائب رئيس اتحاد المعاشات عن وجود عدد كبير من المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات فنية وإدارية تعيق عملية الصرف. وأضاف أن الاتحاد يعمل على حل هذه المشكلات، معربًا عن أمله في أن يتم حلها قريبًا، لضمان وصول المعاشات إلى مستحقيها في الوقت المحدد.

كما تناولت بعض التقارير موضوع مشروع قانون الأسرة، الذي ينص على الولاية التعليمية للحاضنة، مما أثار جدلًا حول حقوق الأب في التعليم والتربية. وأشار بعض المحللين إلى أن هذا القانون قد يخلق توترًا بين الوالدين، خاصة في حالات الطلاق، حيث قد يشعر الأب بأنه محروم من حقوقه في تربية أطفاله. وأكدوا على ضرورة وجود توازن في القانون، لضمان حقوق جميع الأطراف





