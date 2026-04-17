جدل حول لجنة الحكام: ازدواجية في المواقف وانتقادات لاذعة لأداء الخبير الأجنبي

يكشف الناقد الرياضي فتحي سند والحكم الدولي السابق محمد عادل عن ازدواجية في مواقف المطالبين بخبير أجنبي للجنة الحكام، وانتقادات حادة لأداء الكولومبي أوسكار رويز بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية، مما يثير تساؤلات حول منظومة التحكيم المصري.

أشعل الناقد الرياضي المخضرم فتحي سند جدلاً واسعاً في الساحة الرياضية المصرية بتصريحاته اللاذعة حول لجنة الحكام ، حيث أكد على وجود ازدواجية صارخة في تعاملات البعض مع مسألة الاستعانة بخبير أجنبي لقيادة دفة التحكيم. عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك، تساءل سند بمرارة قائلاً: "الناس التي كانت تطالب بشدة بتعيين خبير أجنبي ل لجنة الحكام ، وتُعقد الاجتماعات وتُصدر البيانات وتُبدي الإصرار، وتُردد عبارات مثل رئيس اللجنة المصري غير كفء.. هم ذاتهم الأشخاص الذين يعترضون الآن على أوسكار.

هذا يعني أن المطالبين بخبير أجنبي إنما يريدونه وفقاً لرغباتهم وأهوائهم؛ فإذا سارت الأمور كما يشتهون، كان الأمر مقبولاً، ولكن إذا لم تسر على المقاس، انقلبوا عليه واتهموه بعدم الكفاءة. هل هذا منطق؟!" وتأتي هذه التصريحات في ظل مناقشات محتدمة حول أداء التحكيم، ووسط متابعة حثيثة لمواجهات قوية مرتقبة، منها تاريخ مواجهات الزمالك وشباب بلوزداد، وتشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية، بالإضافة إلى آراء حراس المرمى السابقين مثل تصريح حارس الأهلي السابق حول أنه لا يوجد حراس بلا أخطاء، مستشهداً بمانويل نوير كمثال. وتتصدر أخبار الزمالك المشهد، حيث يخوض الفريق مهمة حاسمة أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية، مما يزيد من أهمية النقاش حول كافة جوانب منظومة كرة القدم، بما فيها التحكيم. وفي سياق متصل، لم يتردد الحكم الدولي السابق محمد عادل في توجيه انتقادات لاذعة إلى الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم. جاءت هذه الانتقادات نتيجة لما وصفه بـ "كثرة الأخطاء التحكيمية التي طالت مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، وما صاحبها من اعتراضات مستمرة ومتزايدة من قبل الأندية". وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر شاشة قناة TeN، وصف محمد عادل حجم الأخطاء التحكيمية قائلاً: "أخطاء التحكيم هذا الموسم في الدوري الممتاز كارثية بكل المقاييس". وأضاف مستشهداً بالدليل القاطع على حجم المشكلة: "والدليل على ذلك أن أندية الدوري أصدرت 31 بياناً رسمياً حتى الآن، كلها اعتراضات على الأخطاء التحكيمية التي شابت المباريات". هذا التناقض في المواقف، بين المطالبين السابقين بالاستعانة بخبير أجنبي وبين الاعتراضات الحالية على أداء الخبير الموجود، يكشف عن تحديات عميقة تواجه منظومة التحكيم في مصر. فهل يعكس هذا الخلاف رؤية استراتيجية أم مجرد ردود فعل آنية تعتمد على النتائج والتوافق مع المصالح؟ تثير هذه التساؤلات نقاشاً أوسع حول أسس اختيار القيادات التحكيمية، ومدى استقلالية القرارات، وكيفية تحقيق الشفافية والعدالة التي تنشدها جميع الأطراف في المنظومة الكروية. إن حجم الاعتراضات، الذي عبرت عنه الأندية بـ 31 بياناً، يشير إلى وجود خلل منهجي يحتاج إلى معالجة جذرية. فالأخطاء التحكيمية المتكررة لا تؤثر فقط على نتائج المباريات، بل تهدم الثقة في المسابقات وتثير الغضب والاحتقان بين الجماهير. ويحتاج الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لاحتواء هذه الأزمة. فإما أن يثبت الاتحاد دعمه الكامل لرئيس لجنة الحكام الحالي، مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لعمله، أو أن يتخذ قراراً مغايراً بعد تقييم دقيق وشامل لأدائه. كما أن دور الخبراء الأجانب، عند الاستعانة بهم، يجب أن يتسم بالشفافية المطلقة، وأن تكون آليات اختيارهم وتأهيلهم واضحة للجميع. فالهدف الأسمى هو الارتقاء بمستوى التحكيم المصري، وضمان العدالة على المستطيل الأخضر، وهو ما يتطلب رؤية واضحة، وإرادة سياسية قوية، وقدرة على تجاوز المصالح الضيقة. لا يمكن تجاهل الآراء المطالبة بتطوير منظومة التحكيم، ولكن يجب أن تكون هذه المطالبات مبنية على أسس موضوعية، وأن تسعى للحلول البناءة، بدلاً من إثارة الجدل لمجرد الجدل. إن مستقبل التحكيم المصري، وبالتالي مستقبل المنافسات الرياضية، مرهون بالقدرة على معالجة هذه الإشكاليات، وتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة للحكام، لضمان نزاهة المسابقات وعدالة المنافسات. ويبقى السؤال معلقاً: هل ستتمكن الأطراف المعنية من تجاوز هذه الخلافات، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل الارتقاء بمنظومة التحكيم، أم ستظل الازدواجية والانتقادات اللاذعة سيدة الموقف، مما ينذر بتفاقم الأزمة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لجنة الحكام أوسكار رويز فتحي سند محمد عادل التحكيم المصري الدوري الممتاز رياضة

United States Latest News, United States Headlines