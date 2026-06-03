جدل فيديو: مسئول تعليمي في القليوبية يتعدى على ولى أمر تلميذ

أثار فيديو صادم لمسئول تعليمي في القليوبية يتعدى على ولى أمر تلميذ في المرحلة الابتدائية، جدلاً على فيس بوك. حيث طلب من الولى الأمر أن تذهب معه لبيته مقابل الاستجابة لمطالبها الخاصة بتعليم أولادها. قامت الولى الأمر بتوثيق مساومة المسئول التعليمي وتجاوزته في الكلام بشكل غير أخلاقي وتغزله فيها بالصوت والصورة. تم إحالة المدير للمحاكمة، بينما ينتظر الوزير محمد عبد اللطيف نتيجة التحقيقات.

أثارت حالة من الجدل موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول فيديو صادم لمسئول تعليمي في ال قليوبية يتجاوز بالكلام مع ولى أمر تلميذ في المرحلة الابتدائية.

كانت الولى الأمر تسعى لنقل نجلها من مدرسة لأخرى داخل مكتبه، حيث طلب منها أن تذهب معه لبيته مقابل الاستجابة لمطالبها الخاصة بتعليم أولادها. من جانبها، قامت الولى الأمر بتوثيق مساومة المسئول التعليمي بالقليوبية وتجاوزته معها في الكلام بشكل غير أخلاقي وتغزله فيها بالصوت والصورة عن طريق تصوير فيديو له أثناء كلامه بدون أن يدري بعملية التصوير. قال المسئول التعليمي لولي الأمر في الفيديو المتداول: 'ذنبي أنك حلوة وشديتيني وعينيكي بتوديني في حتة تانية... تعالي نروح البيت ساعتين؟





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