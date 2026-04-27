جدل حول نظام الطيبات وصحة الغذاء يثير قلق النجوم والمواطنين

أثارت سما المصري جدلاً حول نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي، بينما انتقد تامر حسني حالة الفتنة الغذائية وطالب بتوضيحات من وزارة الصحة. علي الحجار يكشف تجربته الإيجابية مع نظام العوضي.

أثار منشور للفنانة المعتزلة سما المصري على حسابها بموقع فيسبوك جدلاً واسعاً يتعلق ب نظام الطيبات الغذائي الذي اشتهر به الدكتور الراحل ضياء العوضي . وتساءلت سما المصري ، في منشورها الذي لاقى تفاعلاً كبيراً، عما إذا كان بإمكانها اتباع نظام الطيبات بعد خسارتها للوزن، معربة عن شكوكها حول إمكانية تطبيق النظام عليها باعتبارها من “الخبيثات” في إشارة إلى طبيعة حياتها السابقة.

هذا السؤال أثار موجة من التعليقات والآراء المتباينة بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن النظام الغذائي لا يفرق بين الأشخاص بناءً على خلفياتهم، بينما رأى آخرون أن هناك شروطاً معينة يجب توافرها للاستفادة من النظام. في سياق متصل، كشف الفنان علي الحجار عن تجربته الشخصية مع تطبيق تعليمات الدكتور ضياء العوضي، مؤكداً أنه بدأ في تطبيقها منذ حوالي 11 شهراً وشعر بتحسن كبير في صحته وتخلصه من العديد من المشاكل الصحية.

وأشار الحجار إلى أن نظام العوضي ساعده في التغلب على بعض الأمراض التي كان يعاني منها، مما يعكس مدى فعالية هذا النظام في تحسين الصحة العامة. كما شارك الفنان علي الحجار في عزاء الدكتور ضياء العوضي، حيث تقدم الحضور مع العديد من نجوم الفن الذين أعربوا عن حزنهم العميق لرحيل العالم الجليل.

ولا يزال الجدل مستمراً حول ظروف وفاة الدكتور ضياء العوضي، حيث يرى البعض أنه توفي نتيجة لمرض عضوي، بينما يرجح آخرون أن هناك عوامل أخرى ساهمت في وفاته، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن وصفه بـ “الشهيد”. من جهة أخرى، أثار الفنان تامر حسني قضية أخرى تتعلق بالصحة العامة، حيث انتقد حالة “الفتنة الغذائية” التي يشهدها المجتمع المصري مؤخراً.

وأعرب تامر حسني عن قلقه إزاء تضارب المعلومات حول الأطعمة المفيدة والمضرة، مطالباً وزارة الصحة والسكان بالتدخل العاجل وتقديم توضيحات شاملة ومبسطة للمواطنين. وتساءل الفنان عن مدى أمان تناول بعض الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير وورق العنب، وكيفية التأكد من خلوها من المبيدات الضارة، بالإضافة إلى التساؤل عن سلامة البيض والدواجن في الأسواق المحلية.

كما تطرق إلى الجدل حول شرب المياه بكميات كبيرة، وهل لا يزال ذلك مفيداً كما هو شائع، فضلاً عن التساؤل بشأن الحليب، وما إذا كان صحياً أم يسبب أضراراً. وأكد تامر حسني على ضرورة توضيح ما يجب تناوله من الأدوية وما يجب تجنبه، مطالباً المسؤولين بإعداد محتوى توعوي في شكل فيديوهات مبسطة باللهجة العامية، لتصل المعلومات بشكل سهل إلى جميع فئات المجتمع.

واقترح الفنان الاستعانة بعدد من كبار الأطباء والمتخصصين، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور حسام موافي، إلى جانب مشاركة قيادات المستشفيات والخبراء في المجال الطبي. وأكد تامر حسني في ختام منشوره أن حالة الجدل الحالية تسببت في حيرة لدى المواطنين بشأن ما يجب تناوله من طعام، خاصة في ظل تغير كثير من المفاهيم الغذائية بشكل مفاجئ، مطالباً بضرورة توحيد الرسائل التوعوية بين الجهات المختلفة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات صحية سليمة لهم ولأبنائهم.

هذا المنشور يعكس قلقاً متزايداً لدى الفنانين والمواطنين على حد سواء بشأن الصحة العامة، وضرورة وجود توجيهات واضحة ومبسطة من الجهات المختصة





