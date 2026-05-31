ينطلق جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا بعد 20 يوم من الآن، بحسب المواعيد المعتمدة رسميا من وزير التربية وال تعليم محمد.

يحتوي جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 على مواعيد رسمية للنظامين القديم والجديد، ومدارس المتفوقين، ومدارس المكفوفين. وفقا لما نوهته صدى البلد، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد يبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2026 بامتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، ثم امتحان اللغة العربية يوم الأحد 28 يونيو 2026، ثم امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم الخميس 2 يوليو 2026، ثم امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 5 يوليو 2026، ثم امتحان الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 9 يوليو 2026، ثم امتحان الرياضيات البحتة يوم الأحد 12 يوليو 2026، ثم امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء يوم الخميس 16 يوليو 2026.

وعلى النحو ذاته، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم يبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2026 بامتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يليه امتحان الاقتصاد والاحصاء يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، ثم امتحان اللغة العربية يوم الأحد 28 يونيو 2026، ثم امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، ثم امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم الخميس 2 يوليو 2026، ثم امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 5 يوليو 2026، ثم امتحان التفاضل والتكامل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، ثم امتحان الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 9 يوليو 2026، ثم امتحان الأحياء والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس يوم الأحد 12 يوليو 2026، ثم امتحان الديناميكا يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، ثم امتحان الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة يوم الخميس 16 يوليو 2026.

وفيما يتعلق بمدارس ستيم، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 يحتوي على امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) يوم السبت 4 يوليو، ثم امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الأحد 5 يوليو، ثم امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية يوم الاثنين 6 يوليو، ثم امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء) يوم الأربعاء 8 يوليو، ثم امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) وأختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) يوم السبت 11 يوليو، ثم امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء) يوم الاثنين 13 يوليو، ثم امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء-الفيزياء) يوم الأربعاء 15 يوليو، ثم امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء) ومقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) يوم السبت 18 يوليو، ثم امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) يوم الاثنين 20 يوليو، ثم امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) وأختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) يوم الأربعاء 22 يوليو.

وفيما يتعلق بمدارس المكفوفين، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 يحتوي على امتحان التربية الدينية يوم الأحد 21 يونيو 2026، يليه امتحان التربية الوطنية يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، ثم امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الخميس 25 يونيو 2026، ثم امتحان اللغة العربية الورقة الأولى يوم الأحد 28 يونيو 2026، ثم امتحان اللغة العربية الورقة الثانية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، ثم امتحان اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى يوم الخميس 2 يوليو 2026، ثم امتحان اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية يوم الأحد 5 يوليو 2026، ثم امتحان الجغرافيا الورقة الأولى يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، ثم امتحان الجغرافيا الورقة الثانية يوم الخميس 9 يوليو 2026، ثم امتحان التاريخ الورقة الأولى يوم الأحد 12 يوليو 2026، ثم امتحان التاريخ الورقة الثانية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، ثم امتحان الإحصاء يوم الخميس 16 يوليو 2026





