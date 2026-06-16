بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع محافظات الجمهورية بتحديد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026، والذي سينطلق رسمياً في 4 أيام فقط من الآن.

بدأت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني في جميع محافظات الجمهورية بتحديد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026، والذي سينطلق رسمياً في 4 أيام فقط من الآن.

وسيبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من يوم الأحد 21 يونيو 2026، حيث سيتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للجموع. وسيتم إجراء امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الأحد القادم، ثم سيتم إجراء امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. ومن المقرر أن يتم إجراء امتحان اللغة العربية يوم الأحد 28 يونيو 2026، ثم سيتم إجراء امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم الخميس 2 يوليو 2026.

وسيتم إجراء امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 5 يوليو 2026، ثم سيتم إجراء امتحان الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 9 يوليو 2026. وسيتم إجراء امتحان الرياضيات البحتة يوم الأحد 12 يوليو 2026، ثم سيتم إجراء امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء يوم الخميس 16 يوليو 2026. وسيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة 2026 وفقاً للنظام الجديد والقديم، مع توفر مواعيد رسمية للامتحانات في كلا النظمين.

وسيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة 2026 في جميع محافظات الجمهورية، وسيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة 2026 في مدارس ستيم الفرصة الثانية. وسيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة 2026 في مدارس المكفوفين، وسيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة 2026 وفقاً لشروط قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2026 من المراقبين والملاحظين. وسيتم توزيع خطابات ندب مراقبي وملاحظي الثانوية العامة يوم السبت، وتفعيل لجان الإعتذارات يوم الأحد. وسيتم توزيع حافز إثابة لروؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل، و1000 جنيه للملاحظين.

وسيتم إجراء اختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات في مدارس ستيم الفرصة الثانية، وسيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة 2026 في مدارس المكفوفين. وسيتم توزيع خطابات ندب مراقبي وملاحظي الثانوية العامة يوم السبت، وتفعيل لجان الإعتذارات يوم الأحد. وسيتم توزيع حافز إثابة لروؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل، و1000 جنيه للملاحظين. وسيتم إجراء اختبارات الاستعداد للقبول بالجامعات في مدارس ستيم الفرصة الثانية، وسيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة 2026 في مدارس المكفوفين





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جدول امتحانات الثانوية العامة 2026، وزارة التربية

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