جدول امتحانات نصف العام 2026-2027.. مواعيد رسمية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تفاصيل الخريطة الزمنية لامتحانات نصف العام الدراسي 2026-2027 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءا من 9 يناير 2027.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية الرسمية للفترة الدراسية الحالية، والتي تحدد بدقة مواعيد بدء وانتهاء الامتحانات الفصلية لجميع المراحل الدراسية المختلفة، حيث تترقب الأسر المصرية والطلاب في شتى المحافظات الجداول التفصيلية التي ستقوم بإعلانها المديريات التعليمية المحلية خلال شهر ديسمبر الجاري لتنظيم عملية المراجعة والاستعداد النفسي والمادي.

مواعيد بدء امتحانات نوفمبر ونهاية العام

تبدأ امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس اعتبارا من يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، وفقًا للمواعيد الواردة بالخريطة المحددة للاختبارات، وتستمر هذه الفترة حتى بداية شهر ديسمبر لتكون آخر امتحانات الشهر خلال الفصل الدراسي الأول، قبل الانتقال إلى الاستعداد لامتحانات نهاية الترم التي ستنطلق في يناير 2027 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بشكل خاص.

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ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل يوم السبت 26 ديسمبر 2026، وتشمل هذه المجموعة مجموعة من المواد والأنشطة التي يؤدي الطلاب اختبارات فيها قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية، حيث تضم هذه الاختبارات التربية الدينية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأنشطة التربوية، والمستوى الرفيع، إلى جانب اللغة الأجنبية الثانية لطلاب مدارس اللغات.

تنظيم جداول صفوف النقل والشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية يوم السبت 9 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 14 يناير 2027، وتشمل الاختبارات الطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة، على أن تتولى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إعلان الجداول التفصيلية لكل صف دراسي، وتحديد ترتيب المواد وأيام الامتحانات والفواصل الزمنية بينها بدقة.

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ويبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 16 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 21 يناير 2027، وتأتي امتحانات الشهادة الإعدادية عقب انتهاء امتحانات صفوف النقل، وتمثل مرحلة مهمة للطلاب وأولياء الأمور، لذلك يترقب الجميع إعلان الجداول التفصيلية لمعرفة مواعيد المواد الدراسية وتنظيم فترات المراجعة قبل كل اختبار.

من المقرر أن تعلن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر ديسمبر 2026، وتحدد كل مديرية ترتيب المواد الدراسية وأيام الاختبارات والفواصل الزمنية بينها، بما يتناسب مع تنظيم الامتحانات في المحافظة، وهو ما يعني إمكانية اختلاف الجداول التفصيلية من محافظة إلى أخرى.

إجازة نصف العام وبداية الفصل الثاني

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 23 يناير 2027، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتستمر لمدة أسبوعين وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027، بعد انتهاء الإجازة، ليعود الطلاب إلى المدارس لاستكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي بكل حيوية ونشاط.

وتتضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي عددًا من المواعيد المهمة التي تهم الطلاب وأولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية، وجاءت أبرزها كالتالي: بداية امتحانات صفوف النقل في 9 يناير 2027، ونهاية امتحانات الشهادة الإعدادية في 21 يناير 2027، وامتحنانات الدبلومات الفنية من 29 مايو حتى 10 يونيو 2027، وامتحنانات الثانوية العامة من 26 يونيو حتى 21 يوليو 2027.

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يمثل إعلان جداول امتحانات الترم الأول خطوة مهمة أمام الطلاب لتنظيم وقت المراجعة وتحديد أولويات المواد الدراسية، خاصة مع اختلاف مواعيد الاختبارات من صف دراسي إلى آخر، وتنوع المواد التي يؤدي الطلاب امتحاناتها خلال الفترة المحددة، ويحتاج الطلاب إلى البدء في مراجعة المقررات الدراسية تدريجيًا، وتخصيص وقت مناسب للمواد التي تتطلب تدريبًا أو استيعابًا أكبر.

كما يمثل متابعة تعليمات المدارس والمديريات بشأن تنظيم الامتحانات خطوة مهمة للتعرف على أي تفاصيل خاصة بالاختبارات، والاستعداد لها وفقًا للمواعيد المعتمدة، وينبغي للطلاب وأولياء الأمور متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المديريات التعليمية والمدارس، للتعرف على المواعيد المعتمدة لكل مادة فور إعلانها لضمان عدم فوت أي موعد هام أو错过 أي تفاصيل تنظيمية.